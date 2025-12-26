'OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB!' Ovako glasi uznemirujuća poruka koju je Goran iz Vrbasa objavio samo 3 dana pre nego što je mučki ubijen!

Muškarac Goran Lazor (46) koji je brutalno ubijen u Savinom Selu kod Vrbasa pre samo tri dana oglasio se na društvenoj mreži Fejsbuk gde je istakao da ima sukob koji je otišao toliko daleko da će morati da se reši "oko za oko, zub za zub"!

- Ne diram nikog i ne želim da mene neko dira, a pošto su me neki smradovi dirali vreme je da im se na****m mame. Oko za oko, zub za zub - glasio je Fejsbuk status sada ubijenog Gorana Lazora.

Sukob eskalirao

Pa da podsetimo, Goran Lazor ubijen je u četvrtak 25. decembra oko 17 časova kod Osnovne škole "Branko Radičević" u Savinom Salu kod Vršca. Od zadobijenih uboda nožem Lazor je preminuo, a osumnjičeni L. N. (20) i L. M. (18) uhapšeni su ubrzo nakon ubistva.

- Za sada nije poznato da li su osumnjičeni i žrtva unapred dogovorili da se sastanu, ili su ga osumnjičeni mladići sačekali i napali, ali to će utvrditi dalja istraga koju vodi Više javno tužilaštvo u Somboru. Na fudbalskom terenu došlo je do svađe koja je eskalirala u krvavi zločin - podseća sagovornik i dodaje:

- Nije poznato ko je od osumnjičenih izvadio nož i zadao mnogobrojnije ubode po telu nesrećnog muškarca koji je ostao da leži pored sportskog terena. Osumnjičeni mladići su se razbežali i nisu pružili pomoć izbodenom.

Ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstatuje smrt nesrećnog muškarca.

- Dok su jedni pripadnici MUP-a Srbije vršili uviđaj zajedno sa dežurnim tužiocem somborskog tužilaštva, njihove kolege su u efikasnoj i brzoj akciji lišili slobode osumnjičene mladići - navodi izvor i podseća na reči meštana sela nadomak Vrbasa koju su naveli da je jedan od osumnjičenih pronađen u selu tokom skrivanja, a drugom su lisice na ruke stavljene u kući.

Autor: Jovana Nerić