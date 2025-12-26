DIVLJAO 107 KM/H GDE JE OGRANIČENJE 60, PRETICAO PREKO PUNE LINIJ: Vozač u Čačku zaustavljen sa 1,92 promila alkohola u krvi

Pripadnici saobraćajne policije zaustavili su vozača u Čačku koji je preticao preko pune linije, vozio 107 km/h na delu sa ograničenjem od 60 km/h i imao 1,92 promila alkohola u krvi. Vozilo i vozač su zadržani, biće podnete prekršajne prijave.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 15 časova, na državnom putu Beograd - Čačak, presretačem su zaustavili pedesetčetvorogodišnjeg R.M. koji je vozilom „pežo 206" za samo dva minuta u više navrata izvršio preticanje ukupno šest vozila preko uzdužne neisprekidane linije čineći prekršaj nasilničke vožnje, a zatim se kretao brzinom od 107 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 60 kilometara na čas.

Daljom kontrolom, prilikom alkotestiranja utvrđeno je da on upravljao vozilom pod dejstvom alkohola gde je očitana vrednost od 1,92 promila alkohola u organizmu, odnosno da je vozio u stanju veoma teške alkoholisanosti.

Takođe, vozač nije imao na uvid ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu.

Daljom kontrolom, utvrđeno da mu je oduzeta vozačka dozvola zbog kaznenih poena.

Vozač je isključen iz saobraćaja, biće zadržan u službenim prostorijama i biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Autor: D.Bošković