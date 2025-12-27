Vozio bez dozvole i bukvalno zbrisao motociklistu na semaforu: Pogledajte snimak jezive nesreće

Motociklista je poginuo na licu mesta nakon što ga je automobil udario na crvenom semaforu u Trabzonu.

Motociklista, Ramazan A. (24), čekao je na crvenom semaforu u naselju Segutlu u okrugu Akčabat kada ga je udario automobil sa nepoznatom registarskom tablicom. Automobil, kojim je upravljao E.J., potom je pobegao sa mesta događaja.

Policija i hitna medicinska služba 112 su poslate na lice mesta. Ekipe su utvrdile da je motociklista preminuo na licu mesta, prenela je agencija Anadolu.



E.J., za koga je utvrđeno da vozi bez dozvole, kasnije je priveden. Incident je snimljen bezbednosnom kamerom u obližnjem poslovnom objektu.

Trabzon'da kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsü, otomobilin yüksek hızla çarpması sonucu hayatını kaybetti.#TaşacakBuDeniz TVplusNetflix Erden Timur Necip #SeçimeGerekYokGüvenimizTam #KademeyiÇıkarın pic.twitter.com/m91YVaApkx — Tura Türk (@turamedyaresmi) 26. децембар 2025.

Autor: D.Bošković