EVO KAKVO JE STANJE ŽENE IZBODENE NA NOVOM BEOGRADU! Monstrum joj s leđa zadao ubode u glavu, butnu kost... Sve to ispred deteta!

Izvor: Kurir, Foto: Ustupljene fotografije/privatna arhiva ||

Žena (67) izbodena u zgradi na Novom Beogradu prilikom pljačke trenutno nije životno ugrožena, saznaje Kurir.

Kako piše Kurir, ubodne rane je zadobila, između ostalog, i u glavu i u butnu kost.

Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks.

Trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi i lekari prate njeno stanje.

Podsetimo, monstrum je ušao u zgradu za njom i njenim unukom, nasmejao se i obratio joj se, a kada je baka s unukom krenula uz stepenice, napadač je izvadio nož i počeo da je ubada. Onda joj je strgao torbu s ramena i tada ju je oborio sa stepenica na pod.

Uplašeni dečak je seo na stepenište i posmatrao napad na baku koja ga je vraćala iz parka.

Autor: D.Bošković

