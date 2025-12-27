OVO JE OTAC KOG JE SIN BRUTALNO UBIO! Bio čuveni lekar, osumnjičeni iskasapio i MAJKU: Policija zatekla stan natopljen krvlju u Kruševcu (FOTO)

Dvoje supružnika, poznati kruševački lekar D. V. i njegova supruga, pronađeni su jutros mrtvi u svom stanu u Kruševcu. Kako se saznaje, sumnja se da je ovo dvostruko ubistvo počinio njihov sin A.V. (36), koji je nakon svirepog zločina izvršio samoubistvo.

Ovo jezivo ubistvo potreslo je čitav komšiluk, a za ubijenog lekara svi imaju samo reči hvale.

Prema najnovijim saznanjima, prizor koji su zatekli nadležni u Kruševcu bio je toliko strašan da je šokirao i najiskusnije istražitelje.

Ovo je Aleksandar za kog se sumnja da je ubio oca i majku u Kruševcu

Unutrašnjost stana bila natopljena krvlju

Kako navode mediji, s obzirom na to da niko nije otvarao vrata od stana u kojem je zločin počinjen, na lice mesta su izašli vatrogasci koji su bili prinuđeni da provale unutra.

Ulaskom u prostorije, zatekli su scenu poput onih u horor filmova - unutrašnjost stana bila je potpuno prekrivena krvlju.

Zgrada u kojoj je izvršeno dvostruko ubistvo u KruševcuPovrede na telima ubijenih roditelja i tragovi u stanu ukazuju na to da se u četiri zida odvijala prava drama. Sumnja se da su nesrećni otac i majka pokušali da pobegnu od pomahnitalog sina, ali ih je on sustigao i zverski izbo nožem po celom telu. Brojnost i težina povreda ukazuju na neverovatnu svirepost napadača.

Ova stvar zbunila istražitelje

Ono što dodatno zbunjuje istražitelje i javnost jeste činjenica da muškarac koji je počinio ovaj masakr nije bio zaveden u evidencijama – ni policijskim, ni medicinskim. Nije bilo ranijih prijava za nasilje, niti je bilo poznato da je imao psihičke probleme koji bi naslutili ovakvu tragediju.

Nakon što je, kako se sumnja, usmrtio roditelje, muškarac je otvorio prozor i skočio sa sedmog sprata zgrade direktno na pločnik. Pad sa te visine bio je fatalan, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt na licu mesta.

Policija je završila uviđaj, a pronađeni nož, kojim je počinjen masakr, poslat je na dalju analizu. Kruševac je zanemeo pred činjenicom da je neko bez ikakvog kriminalnog dosijea bio spreman na ovakav "krvavi pir".

Komšije zatekle telo mladića ispred zgrade, pa pozvali hitne službe

Podsetimo, dvostruko ubistvo i samoubistvo dogodilo se jutros u kruševačkom naselju Pejton.

Prema prvim saznanjima, sumnja se da je u porodičnom stanu, sin nožem ubio oca i majku, nakon čega je kako se sumnja sebi oduzeo život.

Kako nezvanično saznajemo, građani su ispred zgrade zatekli telo mlađeg muškarca, koji je navodno počinio samoubistvo, i pozvali Hitne službe.

Prilikom dolaska na mesto nesreće, policija od komšija saznala gde je mladić živeo, nakon čega su otišli do stana gde su zatekli jeziv prizor.

Autor: D.Bošković