NOVI DETALJI HAPŠENJA MONSTRUMA: Uočen na autobuskoj stanici, evo gde su mu stavili lisice! Krvnički IZBO ŽENU pred unukom

Brzom i efikasnom akcijom beogradske policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Tihomir K. (44), koji je juče izbo i opljačkao ženu pred unukom na Novom Beogradu.

Kako saznajemo od izvora bliskog istrazi, Krstić je uhapšen ispred pekare na autobuskom stajalištu u Ulici Pilota Mihajla Petrovića u beogradskom naselju Rakovica.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje vodi istragu povodom ovog slučaja. Lisice su mu stavljene kod pekare u ulici Pilota M. Petrovica na autobuskom stajalištu u Rakovici nakon višesatne potrage koja je trajala od juče popodne.

Napad se dogodio u hodniku stambene zgrade, gde je osumnjičeni više puta nožem izbo ženu, potom joj oteo torbu i pobegao sa lica mesta. Policija je odmah započela intenzivnu potragu za napadačem, koja je danas rezultirala hapšenjem u Rakovici.

Uhapšenom se na teret stavlja krivično delo pokušaj teškog ubistva prilikom pljačke, za koje je zaprećena kazna od 10 godina zatvora pa sve do doživotne robije.

Žena (67) koju je izbo Krstić, od jutros je u stabilnom stanju, iako je zadobila čak devet uboda nožem!

Ranjena žena je nakon ubadanja prevezena u Urgentni centar, a lekati su joj konstatovali povrede na gotovo čitavom telu.

- Zadobila je tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks. Po prijemu u bolnicu, lekari su je pregledali i sanirali joj rane, pa je smeštena na Odeljenje intezivne nege i lekari prate njeno stanje - kaže izvor i dodaje:

- Iako je zadobila čak decet uboda, na svu sreću nije životno ugrožena. Od jutros je u stabilnom stanju, njeno stanje se i dalje prati, biće rađene i dodatne analize. Ono što je najvažnije jeste to da ona nije životno ugrožena.

Autor: A.A.