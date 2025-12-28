AKTUELNO

PINK.RS SAZNAJE! UHAPŠEN NASILNIK KOJI JE BRUTALNO NAPAO ŽENU NA NOVOM BEOGRADU!

Izvor: Pink.rs

Za njim se tragalo od juče u 13 sati kada je izbo ženu pred unukom.

Kako Pink.rs saznaje, muškarac osumnjičen da je juče na Novom Beogradu izbo i opljačkao ženu (67), uhapšen je!

Njemu su lisice danas stavljene po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a sumnjiči se za krivično delo pokušaj teškog ubistva.

Kako saznajemo, osumnjičeni je identifikovan kao Tihomir K. (44).

Za njim se tragalo od juče u 13 sati, nakon što je u hodniku zgrade devet puta izbo ženu, strgao joj torbu sa ramena i pobegao.

