PINK.RS SAZNAJE! UHAPŠEN NASILNIK KOJI JE BRUTALNO NAPAO ŽENU NA NOVOM BEOGRADU!

Za njim se tragalo od juče u 13 sati kada je izbo ženu pred unukom.
Kako Pink.rs saznaje, muškarac osumnjičen da je juče na Novom Beogradu izbo i opljačkao ženu (67), uhapšen je!
Njemu su lisice danas stavljene po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a sumnjiči se za krivično delo pokušaj teškog ubistva.
Kako saznajemo, osumnjičeni je identifikovan kao Tihomir K. (44).
Za njim se tragalo od juče u 13 sati, nakon što je u hodniku zgrade devet puta izbo ženu, strgao joj torbu sa ramena i pobegao.
Uskoro opširnije...
Autor: A.A.