OBRIJANE GLAVE MENJA PARE U MENJAČNICI NAKON KRVNIČKOG NAPADA NA ŽENU: Muškarac u identičnoj garderobi kao begunac?! (FOTO)

Potraga za osumnjičenim napadačem sa Novog Beograda, koji je juče oko 13 sati izbo ženu (67) u hodniku zgrade i to dok je vodila unuka, u punom je jeku, a sada su se pojavile nove fotografije osumnjičenog!

Naime, kamere iz jedne beogradske menjačnice snimile su muškarca u identičnoj garderobi kao i napadač sa Novog Beograda, kako menja novac.

- Garderoba je identična, siva duskerica na raskopčavanje sa kapuljačom, tamni prsluk preko, ispod viri crna garderova, farmerke... Sve je isto. Ipak, jedna razlika je primetna, a to je da je muškarac iz menjačnice bez kape i obrijane glave. Takođe, muškarac iz menjačnice na rukama nije imao rukavice, dok je napadač imao crne rukavice - kaže izvor i dodaje:

- Svaka informacija je sada važna, čovek je u bekstvu, ljudi su uznemireni i ko god im se učini sumnjivim ili im zaliči na napadača sa Novog Beograda, obaveštavaju policiju. Ovaj čovek koji je snimljen u menjačnici bi mogao biti on, upravo zbog identične garderobe, ali i visine i same konstitucije tela.

Inače, kamera iz menjačnice pokazuje da je snimak nastao 27. decembra u 14.06 sati.

- Dakle, samo sat vremena nakon krvavog napada na nedužnu ženu kamere u menjačnici snimile su muškarca koji odgovara opisu begunca kako menja novac. Dosta toga se poklapa, moguće je i da je menjao novac koji je prethodno oteo od žene na Novom Beogradu - dodaje izvor i pdoseća da su građani od juče, kada je policija objavila fotografije osumnjičenog za kojim tragaju, prijavljivali MUP-u da su osumnjičenog videli najpre na Zvezdari, a potom i na Vračaru.

- Policija sve te dojave ozbiljno shavata i proverava. Međutim, do sada osumnjičeni nije pronađen, ali je pronađen nož kojim je zločin počinjen. Nož je nađen, takođe, na Novom Beogradu i poslat je na analize, da se vidi da li na njemu ima otisaka pristiju ili DNK tragova. Dalji rad je svakako u toku - naglašava izvor.

Stanari zgarde u Bloku 37 gde se juče oko 13 sati dogodio uznemirujuć napad kažu da su šokirani, ali i uplašeni posle svega.

- Ja sam juče čula dok sam spremala po kući kao neku galamu, gužvu i nakon nekog vremena u zgradi se stvorila velika frekvencija ljudi. Iskreno nisam izašla da vidim o čemu se radi. Kasnije kada je došao unuk, pokazao mi je snimak, kaže: "Čovek je ušao za komšinicom i pred detetom je izbo", i baš me pitao jesam li nešto čula - rekla nam je jedna stanarka zgrade u Bulevaru Arsenija Čarnojevića.

Inače, nesrećna žena zadobila je devet uboda nožem, između ostalog i po glavi. Nalazi se u bolnici pod budnim okom lekara, a njeno zdravstveno stanje je stabilno.

Policija provera svaku dojavu građana, ništa se ne prepušta slučaju.

