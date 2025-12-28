SRPKINJE OSUĐENE NA ROBIJU ZBOG KRAĐE LUKSUZNOG NAKITA U PARIZU! Profesionalno provalile u stan i odnele dragocenosti! Evo kolika im kazna sledi

Dve žene, državljanke Srbije, koje stoje iza provale u kojoj su mete bili turisti u otmenim delovima Pariza, osuđene su na zatvorsku kaznu. One su iz jednog Airbnb apartmana koji su iznajmile turistkinje iz Meksika ukrale nakit, luksuzne satove i kožnu galanteriju u vrednosti od 71.000 evra!

Provala, vredan plen, potera i presuda. To je "bilans" Danijele N. i Milene P., dve Srpkinje stare 23 i 42 godine, koje su sredinom decembra osuđene pred Krivičnim sudom u Parizu na šest meseci zatvora bezuslovno i šest meseci uslovno zbog krađe izvršene 11. decembra u blizini Jelisejskih polja, navode francuski mediji.

Tog dana, u ranim popodnevnim satima, one su provalile u Airbnb smeštaj u ulici Kanten-Bošar (8. arondisman), koji su iznajmile četiri turistkinje iz Meksika, a koje u tom trenutku nisu bile u stanu. Nakon što su vrata tiho otvorile pomoću tanke čvrste ploče, dve žene su opljačkale stan i sef u njemu, odnoseći nakit, luksuzne satove i vrednu kožnu galanteriju u ukupnoj vrednosti od 71.000 evra.

Provalnice locirane zahvaljujući AirTag uređaju

Tek nekoliko sati kasnije, po povratku u stan, turistkinje su otkrile krađu i obavestile nadležne organe. Istraga je poverena Prvom okrugu kriminalističke policije, a napredovala je brzo: sigurnosne kamere omogućile su identifikaciju osumnjičenih, a u jednoj od ukradenih torbi nalazio se AirTag (mali GPS uređaj).

Policija se već narednog dana uputila u Šampinji-sur-Marn (Val-de-Marn), gde je GPS poslednji put emitovao signal, i dve osumnjičene su uhapšene u svojim domovima, nakon što su primećene kako ulaze u zgradu. Deo ukradenog plena je pronađen.

Nakon zadržavanja u policijskom pritvoru, tri dana kasnije su izvedene pred parisko tužilaštvo, a potom i osuđene. Obe provalnice su tokom celog postupka negirale izvršenje krivičnog dela.

Autor: D.Bošković