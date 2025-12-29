PETAMA KOPAO ZEMLJU KAKO BI SE OSLOBODIO! Poznato ko je muškarac kog su ZVERSKI MUČILI, pa ubilo kod Vrbasa - Osumnjičeni pohapšeni

Muškarac čije je telo juče pronađeno na salašu kod Vrbasa identifikovan je.

Prema prvim informacijama, on je star 55 godina i iz Odžaka je.

Kako se saznaje, uhapšena dvojica muškaraca zbog sumnje da su počinili zločin.

Telo je pronađeno juče vezano kanapom za stubove na salašu kod Vrbasa. Navodno, slučajni prolaznik je pronašao telo muškarca koji je imao brojne povrede.

Tragovi pokazuju da je žrtva, pre smrti, petama kopala zemlju u pokušaju da se oslobodi.

Policija je izvršila uviđaj, a telo je poslato na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi obdukcije. Takođe, obavljen je razgovor sa zaposlenima na salašu i policija je proverila snimke sa nadzornih kamera.

Preminuli muškarac bio je star 55 godina i iz Odžaka je. Na telu su uočene brojne povrede.

Autor: Iva Besarabić