TEK IZAŠAO IZ ZATVORA, PA IZBO ŽENU TOKOM PLJAČKE! Poslednji put napadač sa Novog Beograda u zatvoru proveo DEVET GODINA, a evo zbog čega je ROBIJAO

Žena na Novom Beogradu je izbodena čak devet puta, ali je trenutno stabilno i nije životno ugrožena.

Tihomir Krstić (46) je uhapšen juče nakon 24-časovne policijske potrage budući da je napao ženu u ulazu zgrade na Novom Beogradu i naneo joj devet ubodnih rana. On je višestruki povratnik u vršenju različitih krivičnih dela, najčešće razbojništva i krađa, a pre samo dva meseca je izašao iz zatvora nakon što je osuđen na devet godina i tri meseca zatvora, piše Blic.

Presudom Drugog osnovnog suda u Beogradu iz 2018. godine, koja je iste godine postala pravosnažna, preinačene su kazne iz ranijih postupaka.

Reč je o presudama:

- Prvog osnovnog suda u Beogradu iz 2017. godine, kojom je osuđen na četiri meseca zatvora zbog neovlašćenog držanja opojnih droga,

- Drugog osnovnog suda iz 2016. godine, kojom je osuđen na tri godine i osam meseci zatvora zbog četiri razbojništva,



- kao i Drugog osnovnog suda iz 2016. godine, kojom je osuđen na pet godina i šest meseci zatvora zbog teške krađe i četiri razbojništva.

Na osnovu tih presuda, Krstiću je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od devet godina i tri meseca.

Kaznu je izdržavao u Kazneno-popravnom zavodu "Zabela" u Požarevcu, u periodu od 16. jula 2016. godine do 10. oktobra 2025. godine, kada je, po isteku kazne, pušten na slobodu.

Ceo dosije uhapšenog Tihomira Krstića pročitajte u odvojenoj vesti.

Izbo ženu pred unukom

Podsetimo, Krstić je napao i izbo ženu u subotu, 27.decembra oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.

Tihomir Krstić je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, povređena žena je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Naime, žena je zadobila tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Konstatovan joj je i pneumotoraks (povreda pluća). Po prijemu u Urgentni centar, lekari su konstatovali povrede i ona je smeštena u Odeljenje intenzivne nege gde lekari prate njeno stanje. Ona je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Uhapšen u Rakovici

Za njim je policija tragala više od 24 sata. MUP je dva puta objavio fotografije napadača, apelovajući na građane da svi koji imaju informacije o napadaču da ih o tome odmah obaveste.

Tihomir Krstić (46) uhapšen je autobuskoj stanici nedaleko od zgrade u kojoj je živeo, a kada ga je policajac pitao: "Šta uradi to čoveče", osumnjičeni je odgovorio: "Ja sam narkoman i HIV pozitivan".

Kako smo već pisali, MUP je objavio novi snimak hapšenja Tihomira, a on se, kako se saznaje, opirao policiji, a na kraju su ga specijalci izvukli iz stana sa lisicama.

Prema nezvaničnim saznanjima, Tihomir je izašao iz KPZ "Zabela" pre oko dva meseca.

Živeo sa devojkom

Tihomir je u Rakovici živeo sa devojkom koja je iznajmila stan.

Komšije su ispričale da je Tihomir uvek spuštao glavu kada bi prolazio pored njih i da je uvek nosio ili kapu ili kačket.

Autor: Jovana Nerić