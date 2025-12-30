'ŠTA JE SADA, SKORO SAM IZAŠAO IZ ZATVORA?!' Napadač sa Novog Beograda NAPAO POLICAJCA: Na pijaci ga gajbicom udarao u glavu

Tihomir Krstić (46) koji je uhapšen nakon 24-časovne policijske potrage budući da je napao ženu u ulazu zgrade na Novom Beogradu i naneo joj devet ubodnih rana je višestruki povratnik u vršenju različitih krivičnih dela, najčešće razbojništva i krađa, a za samo dva meseca, tokom 2011. godine, počinio je tri krađe i jedan napada na službeno lice zbog čega je osuđen na četiri godine i šest meseci zatvora!

On je u avgustu 2011.godine od dvojice maloletnika uzeo dva mobilna telefona i 200 dinara, a pretio im je rečima: "Izvadite iz džepova sve što imate, izbošću vas nožem i pucaću u vas!".

Samo dva meseca kasnije, u oktobru 2011. godine, ponovo je napao dvojicu maloletnika i od njih ukrao dragocene stvari. Nakon tog napada, ženi je ukrao telefon iz ruke dok je putem tog uređaja razgovarala.

Napadač sa Novom Beograda napao policajca

Krstić je, kako saznajemo, 8.oktobra 2011.godine, napao policijskog službenika na pijaci na Zelenom vencu.

Naime, nakon što mu je policijski službenik saopštio da mora da pođe sa njim u policijsku stanicu rekao: "Šta je sada, skoro sam izašao iz zatvora, pustite me!".

Policijski službenik ga je tada uhvatio desnom rukom za levu nadlakticu, a Krstić je tada uzeo plastičnu gajbicu sa obližnje tezge i nekoliko puta ga udario u glavu i leđa.

Policijski službenik je tada pokušao da ga savlada i da mu stavi lisice, a Krstić je pružao otpor i nekoliko puta gurnuo policajca ka tezgi.

Kako saznajemo, policajac je tada zadobio povrede, a Krstić je savladan i sproveden u policijsku stanicu.

Izbo ženu pred unukom

Podsetimo, Krstić je napao i izbo ženu u subotu, 27.decembra oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.

Tihomir Krstić je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, povređena žena je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Naime, žena je zadobila tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Konstatovan joj je i pneumotoraks (povreda pluća). Po prijemu u Urgentni centar, lekari su konstatovali povrede i ona je smeštena u Odeljenje intenzivne nege gde lekari prate njeno stanje. Ona je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Uhapšen u Rakovici

Za njim je policija tragala više od 24 sata. MUP je dva puta objavio fotografije napadača, apelovajući na građane da svi koji imaju informacije o napadaču da ih o tome odmah obaveste.

Tihomir Krstić (46) uhapšen je autobuskoj stanici nedaleko od zgrade u kojoj je živeo, a kada ga je policajac pitao: "Šta uradi to čoveče", osumnjičeni je odgovorio: "Ja sam narkoman i HIV pozitivan".

Kako smo već pisali, MUP je objavio novi snimak hapšenja Tihomira, a on se, kako se saznaje, opirao policiji, a na kraju su ga specijalci izvukli iz stana sa lisicama.

Tihomir je prema nezvaničnim informacijama izašao iz KPZ "Zabela" pre oko dva meseca.

Živeo sa devojkom

Tihomir je u Rakovici živeo sa devojkom koja je iznajmila stan.

Komšije su ispričale da je Tihomir uvek spuštao glavu kada bi prolazio pored njih i da je uvek nosio ili kapu ili kačket.

Autor: Jovana Nerić