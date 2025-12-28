'UVEK JE SAKRIVAO GLAVU...' Komšije napadača sa Novog Beograda otkrile nove detalje: Policija iznosi stvari iz ŠTEK STANA (VIDEO)

Tihomir Krstić (46), napadač sa Novog Beograda, koji je izbo baku, a potom pobegao, uhapšen je danas u Rakovici, nedaleko od stana u kome se skrivao nakon napada. On je krvnički nekoliko puta izbo stariju ženu i to sve naočigled malog deteta.

Kako je Pink.rs ranije pisao, Tihomir je odranije poznat policiji, nedavno je izašao iz zatvora i doselio se u Rakovicu.

Komšije u šoku

Kako Pink.rs nezvanično saznaje, napadač je u stanu živeo sa svojom devojkom, koja je, prema nezvaničnim informacijama, iznajmila stan malo pre njegovog izlaska iz zatvora.

Nakon što je izašao iz zatvora, doselio se u taj, a komšije kažu da je bio čudan i uvek se se nekako skrivao od ljudi.

- Spuštao je glavu i uvek je nosio neku kapu ili kačket - kažu stanari zgrade u kojoj se skrivao napadač.

Komšije navode da je jedna starija baka nedavno prijavila da je neko pokušao da joj otvori vrata.

- Mi smo prvo mislili da žena umišlja, ali sam pomislili ako je to tačno, to bi jedino on mogao da uradi - ispričala je jedna od komšinica.

Policija odnela dokaze iz stana

Pripadnici policije večeras su iz stana u kome je sa devojkom živeo Tihomir, izneli sve dokaze.

Na snimku je vidi i devojka napadača, koja je sa policijom otišla u policijsku stanicu.

Autor: D.Bošković