'AKO VAS ČUJEM, STIĆI ĆU VAS I IZBOSTI' Napadač sa Novog Beograda pitao dečake da mu pozajme telefon, a onda je usledila DRAMA

Tihomir Krstić (46) koji je uhapšen zbog napada na ženu u ulazu zgrade na Novom Beogradu, kada joj je kako se sumnja, naneo devet ubodnih rana je višestruki povratnik u vršenju različitih krivičnih dela, najčešće razbojništva i krađa, a tokom 2011.godine na njegovoj meti su bila deca.

Kako je "Blic" pisao, on je u avgustu 2011.godine od dvojice maloletnika uzeo dva mobilna telefona i 200 dinara, a pretio im je rečima: "Izvadite iz džepova sve što imate, izbošću vas nožem i pucaću u vas!".

Samo dva meseca kasnije, u oktobru 2011. godine, ponovo je napao dvojicu maloletnika.

Naime, 2.oktobra oko 21.30 sati, u Beogradu, prišao je dvojici maloletnika i zatražio im je da mu pozajme mobilni telefon kako bi obavio razgovor. Međutim, kako su mu rekli da nemaju dovoljno kredita, zatražio je od njih da mu pokažu gde se nalaze bazeni.

Kako su maloletnici pristali da mu pokažu gde se nalazi autobuska stanica na kojoj staju autobusi koji vode do bazena, on je zastao na raskrsnici i iz leve patike izvadio nož, te im rekao da sve stvari izvade iz džepova i da ih stave na obližnje stepenište, uz pretnju da će ih izbosti nožem.

Jedan maloletnik je tada izvadio svoj mobilni telefon marke "Samsung E850" sa pretplatničkom karticom u vrednosti od oko 4.040 dinara, dok je drugi maloletnik iz džepova izvadio i na stepenice stavio novac u iznosu od 1.500 dinara i mobilni telefon marke "Nokia N8" u vrednosti od oko 40.800 dinara i sa sebe skinuo srebrni lančić i narukvicu u vrednosti od oko 4.000-5.000 dinara kao i ručni sat marke "Tiso V8" u vrednosti od oko 40.800 dinara.

Tihomir Krstić je tada sa stepeništa uzeo sve stvari i rekao im: "Trčite dole, ako vas čujem, stići ću vas i izbosti!." Maloletnici su tada trčeći pobegli sa lica mesta.

Ženi otrgao telefon iz ruke

Samo pet dana kasnije, Krstić je oko 23 sata u Beogradu, od žene ukrao mobilni telefon marke "Samsung J700" u vrednosti od oko 5.050 dinara.

Kobnog dana je primetio da žena razgovara preko telefona, držeći uređaj u desnoj ruci. On joj tada prišao sa leđa i iz ruke istrgao mobilni telefon i pobegao.

Izbo ženu pred unukom

Podsetimo, Krstić je napao i izbo ženu u subotu, 27.decembra oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.

Tihomir Krstić je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, povređena žena je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Naime, žena je zadobila tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Konstatovan joj je i pneumotoraks (povreda pluća). Po prijemu u Urgentni centar, lekari su konstatovali povrede i ona je smeštena u Odeljenje intenzivne nege gde lekari prate njeno stanje. Ona je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Uhapšen u Rakovici

Za njim je policija tragala više od 24 sata. MUP je dva puta objavio fotografije napadača, apelovajući na građane da svi koji imaju informacije o napadaču da ih o tome odmah obaveste.

Tihomir Krstić (46) uhapšen je autobuskoj stanici nedaleko od zgrade u kojoj je živeo, a kada ga je policajac pitao: "Šta uradi to čoveče", osumnjičeni je odgovorio: "Ja sam narkoman i HIV pozitivan".

Kako smo već pisali, MUP je objavio novi snimak hapšenja Tihomira, a on se, kako se saznaje, opirao policiji, a na kraju su ga specijalci izvukli iz stana sa lisicama.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, Tihomir je izašao iz KPZ "Zabela" pre oko dva meseca.

Živeo sa devojkom

Kako smo pisali, Tihomir je u Rakovici živeo sa devojkom koja je iznajmila stan.

Komšije su ispričale da je Tihomir uvek spuštao glavu kada bi prolazio pored njih i da je uvek nosio ili kapu ili kačket.

Autor: Pink.rs