OBRIJAO BRADU, OŠIŠAO SE NA ĆELAVO, PA KUPIO DROGU! Jezivi detalji zločina na Novom Beogradu! Monstrum priznao: IZBO SAM JE PRED DETETOM JER SAM NARKOMAN I HIV POZITIVAN - Nemam šta da izgubim! (FOTO+VIDEO)

Tihomir Krstić (44) uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije, zbog sumnje da je juče na Novom Beogradu pokušao da ubije 68-godišnju ženu. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Sumnja se da je odmah nakon mučkog napada napadač otišao da kupi drogu.

Osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem zadavši joj tom prilikom teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio sa mesta događaja.

T. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsećamo, napadač sa Novog Beograda je, prema saznanjima Pink.rs-a, boravio u iznajmljenom štek stanu poslednja dva meseca.

- Prilikom hapšenja je bio hladan, pripadnici Policijske uprave za grad Beograd su ga prilikom hapšenja pitali zbog čega je izbo ženu ni krivu ni dužnu i to pred detetom, što je posebno potreslo sve, a ono što im je mrtav hladan odogovrio ih je zaledilo! Izgovorio je: "Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je sve jedno, ja nemam šta da izgubim!" - kaže izvor i dodaje:

- Policajci su ostali šokirani njegovim rečima. Stavili su mu lsiice i odveli ga u stanicu, a dalji rad na slučaju je u toku.

Stan se nalazi u mirnom delu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost.

Autor: D.Bošković