AKTUELNO

Hronika

OBRIJAO BRADU, OŠIŠAO SE NA ĆELAVO, PA KUPIO DROGU! Jezivi detalji zločina na Novom Beogradu! Monstrum priznao: IZBO SAM JE PRED DETETOM JER SAM NARKOMAN I HIV POZITIVAN - Nemam šta da izgubim! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Privatna arhiva, Printscreen nadzornih kamera ||

Tihomir Krstić (44) uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije, zbog sumnje da je juče na Novom Beogradu pokušao da ubije 68-godišnju ženu. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Sumnja se da je odmah nakon mučkog napada napadač otišao da kupi drogu.

Osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem zadavši joj tom prilikom teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio sa mesta događaja.

Foto: Printscreen YouTube/mup srbije

T. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsećamo, napadač sa Novog Beograda je, prema saznanjima Pink.rs-a, boravio u iznajmljenom štek stanu poslednja dva meseca.

- Prilikom hapšenja je bio hladan, pripadnici Policijske uprave za grad Beograd su ga prilikom hapšenja pitali zbog čega je izbo ženu ni krivu ni dužnu i to pred detetom, što je posebno potreslo sve, a ono što im je mrtav hladan odogovrio ih je zaledilo! Izgovorio je: "Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je sve jedno, ja nemam šta da izgubim!" - kaže izvor i dodaje:

- Policajci su ostali šokirani njegovim rečima. Stavili su mu lsiice i odveli ga u stanicu, a dalji rad na slučaju je u toku.

Foto: x.com/printscreen

Stan se nalazi u mirnom delu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost.

Foto: Printscreen nadzorne kamere

Autor: D.Bošković

#Dete

#Novi Beograd

#hiv pozitivan

#izbodena

#monstrum

#napadač

#unuče

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

'IZBO SAM JE PRED DETETOM JER SAM NARKOMAN I HIV POZITIVAN, NEMAM ŠTA DA IZGUBIM' Evo šta je monstrum rekao pripadnicima beogradske policije!

Hronika

NOVI DETALJI HAPŠENJA MONSTRUMA: Uočen na autobuskoj stanici, evo gde su mu stavili lisice! Krvnički IZBO ŽENU pred unukom

Hronika

UHAPŠEN PROGONITELJ NA NOVOM BEOGRADU: Pratio ženu do posla, pretio joj smrću – novi detalji istrage!

Hronika

Pink.rs saznaje: Poznati identiteti pripadnika klanova koji su planirali vatreni obračun

Hronika

U KAFIĆ NA VRAČARU BAČENA BOMBA SA IZVUČENIM OSIGURAČEM I KAŠIKOM: Radnik nije pronašao paklenu napravu, evo ko je ugledao sumnjiv predmet

Hronika

Brza reakcija policije: Uhapšen Kubanac koji je izbo maladića na Karaburmi - Sumnja se da je ovo bio motiv obračuna!