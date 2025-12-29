TIHOMIR PO IZLASKU IZ ZATVORA UPOZNAO ŽENU, USELIO SE U NJEN STAN I SVE JE SLAGAO: Poznato šta joj je rekao KONBNOG DANA

Žena sa kojom je Tihomir Krstić živeo od izlaska iz Zabele iz medija saznala da je izbo stariju ženu na Novom Beogradu Tihomir Krstić (44), napadač sa Novog Beograda, koji je osumnjičen za pokušaj ubistva žene (67), tokom poslednja dva meseca na slobodi navodno je obmanuo i ženu koju je upoznao odmah po izlasku iz zatvora!

On se uselio u stan koji je ona iznajmljivala u Rakovici, predstavljajući se kao čovek koji želi da započne novi, pošten život, navodi izvor blizak istrazi.

Podsetimo, Krstić je juče sa lisicama na rukama izveden upravo iz tog stana, a snimke i fotografije hapšenja Kurir je tada ekskluzivno objavio.

Prema rečima izvora, Krstić je po izlasku iz zatvora upoznao ženu kojoj je ispričao da je iza rešetaka bio zbog "sitnih dela", uveravajući je da se promenio, da želi da radi, zarađuje i sa njom započne novu životnu priču. Ubrzo se preselio kod nje u Rakovicu, gde je boravio neko vreme.

- Sve joj je predstavio kao da je prošlost iza njega. Govorio je da želi stabilnost, porodicu, normalan život. Ona mu je poverovala - kaže izvor.

Međutim, na dan kada je na Novom Beogradu nožem izbo ženu, njegovo ponašanje postalo je, kako tvrde upućeni, jezivo.

Nakon zločina, vratio se u stan u Rakovici i tadašnjoj partnerki rekao da mu oprosti jer je "učinio nešto loše".

- Tvrdio je da je pretukao šefa, jer mu navodno duguje novac i da je ovaj završio u Urgentnom centru. To se kasnije ispostavilo kao potpuna laž, u stvari je pokušao da ubije potpuno nepoznatu ženu pred petogodišnjim detetom, dok se psihopatski smejao i slatkorečivo obraćao detetu - navodi izvor.

Ubrzo potom ponovo je izašao iz stana, a nedugo zatim u javnosti se pojavio uznemirujući snimak izbodene žene sa Novog Beograda, nakon čega je istina o njemu počela da se razotkriva.

- Ona je preko medija saznala šta se desilo. Umalo se onesvestila od šoka.

Žena sa kojom je živeo potpuno je van sebe. Ona iz prvog braka ima četvoro dece, koja, srećom, nisu živela sa njom u trenutku kada se on doselio.

- Mogao je i nju da ubije na spavanju. Ko zna šta bi se dogodilo i da su deca bila tu. Ona je u šoku - kaže sagovornik.

Novi snimak hapšenja napadača sa Novog Beograda Foto: Kurir

Izvor Kurira tvrdi da novac nije bio motiv napada, kako je osumnjičeni pokušao da predstavi.

- Nije imao finansijskih problema. Razlog nije dug, nije posao. Čovek je monstrum - tvrdi sagovornik.

Dodatni šok za ženu usledio je nakon njegove izjave pred policijom da je HIV pozitivan, zbog čega sada i ona mora da se testira.

- O njemu je znala samo ono što joj je on govorio. A to su bile laži. Predstavljao se kao normalan čovek a bio je daleko od toga - zaključuje izvor.

Da podsetimo, jezivi snimak ubadanja žene koja se sa unukom vraćala iz parkića, podigao je Srbiju na noge. Policija je otpočela opsežnu potragu, a građani su dojavljivali gde ga vide. Potraga se odvijala i na Bulevaru kralja Aleksandra, u Šumatovačkoj, a lisice su mu na ruke na kraju stavljene u Rakovici.

- Krstić je prilikom hapšenja bio hladnokrvan, a policiji je rekao da je narkoman i HIV pozitivan, te da "nema šta da izgubi" - rekao je izvor.

Autor: S.M.