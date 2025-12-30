AKTUELNO

BAKA STRADALA U POŽARU Vatrogasci provalili u stan i zatekli ugljenisano telo

Foto: Tanjug AP

Na mesto nesreće izašli su vatrogasci Javne vatrogasne jedinice Varaždin, koji su nasilno otvorili vrata stana i ugasili požar.

U požaru koji je u nedelju uveče planuo u stanu na sedmom spratu zgrade u Vukovarskoj ulici u Varaždinu, smrtno je stradala 93-godišnja žena, a uzrok požara je žar cigarete, saopštila je varaždinska policija.

Požar je izbio oko 21.30, nakon što se zapalio vuneni pokrivač, a vatra se potom proširila na trosed na kojem je žena spavala, te zahvatila njenu odeću i telo.

Autor: Jovana Nerić

