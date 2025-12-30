OSUMNJIČENI ZA BRUTALNO UBISTVO U VRBASU OSTAJU IZA REŠETAKA: Sumnja se da su Aleksandra mučili do smrti - određen im pritvor do 30 dana

Sudija za prethodni postupak odredio je pritvor do 30 dana M.D. i Z.K., zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svedoke, ponove krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Podsetimo, M D. (43) iz Odžaka i Z. K. (28) iz okoline Sombora sumnjiče se za ubistvo Aleksandra Stankovića (55) iz Odžaka. Obojica su se danas na saslušanju branili ćutanjem.

Stanković je pronađen mrtav, sa vidljivim tragovima mučenja na salašu u Vrbasu.

Kako smo ranije pisali, sumnja se da su M. D. i Z. K. pozvali pokojnog Aleksandra da ih uslužno, uz naknadu, preveze iz jednog u drugo mesto.

- Kako se sumnja, čim su krenuli M. D., zvani Bokser, verbalno je napao Aleksandra da je "prevario njegovu sestru" i naredio mu da skrene kod jednog salaša. Prema dokazima s lica mesta, gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra S. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - kaže izvor Kurira iz istrage i dodaje da su istražitelji na mestu zločina zatekli jeziv prizor, kao i da je lice pokojnog od udaraca koje je zadobio bilo potpuno krvavo i neprepoznatljivo.

