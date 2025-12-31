NOVI DETALJI TEŠKE NESREĆE KOD KRAGUJEVCA U KOJOJ JE STRADAO MUŠKARAC: Sleteo sa puta, automobil se prevrnuo na krov (FOTO)

AKTUELNO

Muškarac M. M. (74) nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na deonici puta Kragujevac – Topola – Mladenovac.

Do udesa je došlo kada je nastradali muškarac, upravljajući putničkim motornim vozilom marke „pežo 308“, izgubio kontrolu nad automobilom.

Prema podacima iz istrage, nesreća se dogodila u trenutku kada je vozilo izlazilo iz krivine. Automobil je pod nerazjašnjenim okolnostima sleteo sa kolovoza u kanal, gde je silovito udario u betonski propust. Od siline udara, vozilo se prevrnulo na krov.

Kako saznajemo, vozač je prilikom prevrtanja ispao iz automobila i zadobio smrtonosne povrede. Ekipa hitne pomoći koja je ubrzo stigla na teren mogla je samo da konstatuje smrt.

Pripadnici saobraćajne policije izvršili su uviđaj na licu mesta. O incidentu je odmah obavešteno nadležno Osnovno javno tužilaštvo, koje je naložilo preduzimanje svih potrebnih mera kako bi se utvrdio tačan uzrok ove tragedije.

Istraga će pokazati da li je do gubitka kontrole dovela neprilagođena brzina, trenutna dekoncentracija ili eventualni kvar na vozilu.

