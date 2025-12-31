KRVAVI DOČEK NOVE GODINE: Mladić ubijen ispred kafane u Bajmoku

Dragan Marić (23) ubijen je iz lovačke puške u noći između 31.12.2015. i 01.01.2016. godine, ispred kafane u Bajmoku nadomak Subotice.

Draganov ubica, Bora Mitrović (26) iz Mišićeva, posle zločina je pobegao u Beograd, gde je i uhapšen dva dana kasnije u stanu u kome se krio sa migrantima.

Nesrećni Dragan Marić ubijen je ispred bifea "Vujo" u centru Bajmoka, nakon sukoba dve grupe mladića u čijem okršaju nije učestvovao.

Kako su tada mediji prenosili, došlo je do tuče u kojoj je Bora Mitrović izvukao deblji kraj. Revoltiran zbog batina, on je grupi sa kojom se sukobio rekao da ide po pušku i da će ih sve pobiti. Niko od prisutnih ga nije shvatio ozbiljno. Međutim, nekoliko minuta kasnije on se vratio s oružjem u rukama.

Marić je izašao iz kafane kad je čuo za pretnje i pokušao da obuzda Mitrovića, s obzirom na to da ga je poznavao.

Kako su tada opisali očevici ovog stravičnog zločina, Marić je stao ispred njega i molio ga da ne puca. Govorio mu je:

- Nemoj brate moj, šta ti to treba nemoj to da radiš, hajde da nastavimo da uživamo i slavimo, batali to brate moj.

Međutim, Mitrović je naočigled svih uperio pušku u njega i pucao.

Kako je ambulanta u neposrednoj blizini, Draganu je odmah ukazana medicinska pomoć, ali je on izdahnuo na putu ka Opštoj bolnici u Subotici.

Dragan Marić bio je student četvrte godine grafičkog inženjerstva i dizajna u Novom Sadu.

MUP izdao saopštenje

MUP Srbije saopštio je tada, da se Bora Mitrović tereti da je, ispred ugostiteljskog objekta u Bajmoku, hicem iz lovačke puške, naneo povrede 22-godišnjem mladiću, od kojih je on preminuo u Opštoj bolnici u Subotici, dok se mladić M. N. se tereti da je pružio pomoć Bori Mitroviću.

Autor: S.M.