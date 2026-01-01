AKTUELNO

NOVI DETALJA UŽASA U BEOGRADU! Poznato ko je mladić koji je skočio sa prozora zgrade: Policija u stanu pronašla mrtvu devojku, a zatim i OVO

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs/S. Kojić, Tanjug/Nikola Anđić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Mlađi muškarac M. M. (30) bacio se danas sa prozora jedne zgrade u Cvijićevoj ulici, nakon što je devojka M. P. (28), sa kojom je bio u stanu preminula na njegove oči.

U stanu u Beogradu Hitna pomoć je zatekla mrtvu M. P. za koju se sumnja da se bavila prostitucijom, nezvanično saznaje Kurir.

Njen partner, koji je bio u stanu kada su lekari konstatovali smrt devojke, skočio je s prozora i izvršio suicid. Trenutno nije poznato kako je nastupila smrt devojke.

Prema nezvaničnim informacijama, na licu mesta zatečeni su tragovi seksualnog odnosa i korišćenja droge.

Na licu mesta su policija i tužilac Višeg javnog tužilastva u Beogradu, koji vrše uviđaj.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Nakon tragedije u kojoj su poginule desetine ljudi, HITNO SE OGLASILA AMBASADA SRBIJE U ŠVAJCARSKOJ: U stalnom smo kontaktu sa nadležnim služabama

Autor: Marija Radić

