AKTUELNO

Hronika

NOVO SUĐENJE ZA DVOSTRUKO UBISTVO ZBOG TARTUFA KOD SREMSKE MITROVICE: Brat oslobođenog potvrdio odbranu, nije izneo ništa novo

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: printscreen/facebook ||

Pred Višim sudom nastavljeno je ponovljeno suđenje Dejanu E. (38) iz sela Jarak, optuženom da je 6. decembra 2020. godine u šumi kod Sremske Mitrovice, nakon svađe oko tartufa, iz pištolja usmrtio braću Predraga (43) i Stanislava (37) Jeličića iz Futoga.

Na poslednjem ročištu, 26. decembra, saslušan je brat optuženog, koji je ranije u ovom postupku bio pravosnažno oslobođen, a koji je i ovoga puta, kako navode prisutni, u potpunosti ponovio ranije datu izjavu, ne iznoseći nove činjenice.

Prema njegovom iskazu, potvrdio je odbranu svog brata, navodeći da je do pucnjave došlo u okolnostima koje je optuženi ranije opisivao kao samoodbranu, što je stav koji je zastupan i u prethodnom toku postupka.

Suđenju su prisustvovali i punomoćnik oštećenih, kao i članovi porodice stradalih, među kojima i ćerka jednog od ubijenih. Tokom ročišta nije bilo incidenata, a rasprava je protekla mirno, bez tenzija u sudnici ili ispred zgrade suda.

Podsetimo, ovaj slučaj je potresao javnost zbog brutalnosti zločina i činjenice da je sukob izbio zbog sakupljanja tartufa, unosne, ali često sporne delatnosti u šumama Srema.

Dejan E. je prilikom hapšenja tvrdio da je pucao u nužnoj odbrani, dok je tužilaštvo ostalo pri stavu da se radi o teškom krivičnom delu dvostrukog ubistva.

Sud je najavio nastavak postupka, tokom kojeg bi trebalo da budu razmotreni svi ranije izvedeni dokazi, nakon čega se očekuje donošenje nove odluke.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Sremska Mitrovica

#Suđenje

#Tartufi

#Ubistvo

#Zatvor

POVEZANE VESTI

Hronika

PONOVO NA SUDU: Počelo novo suđenje Dejanu Eriću zbog ubistva braće iz Futoga, ukinuta presuda od 20 godina

Hronika

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo na slobodi! Porodica braće Jeličić ubijene zbog tartufa van sebe nakon odluke suda

Hronika

SAHRANJEN BRAČNI PAR IZ ARILJA: Predrag i Ivana iza sebe ostavili dve maloletne ĆERKE - Osumnjičeni za dvostruko UBISTVO imao dozvolu za oružje

Hronika

TRAKTOR SE PREVRNUO NA ČOVEKA, POGINUO NA MESTU: Saobraćajna nesreća kod Sremske Mitrovice - Hitna pomoć i vatrogasci na terenu!

Hronika

Ljubavnika bivše izbo 34 puta, bacio u bunar i pokrio ćebetom?! Počelo suđenje za ubistvo koje je šokiralo Pešter

Hronika

ŠOKANTNE IZJAVE SA SUĐENJA: 'Rascopaću ti glavu i izbiti zube!' Babice otkrile jezive detalje akušerskog nasilja u Sremskoj Mitrovici!