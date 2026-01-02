UMRLA TOKOM INTIMNOG ODNOSA! Detalji užasa u centru Beograda: Dok je Hitna pokušavala da oživi devojku, mladić se BACIO U SMRT

M. P. (28) preminula je tokom intimnog odnosa sa M.M. (30) 1. januara oko 15 sati u jednom stanu u Cvijićevoj ulici, usled predoziranja narkoticima.

Hitna pomoć primila je poziv od mladića M. M. (30) koji im je, navodno, rekao je njegova devojka koristila kokain, ali da je bez svesti i da ne diše, te da sumnja da se predozirala.

Prema rečima izvora, mladić koji je počinio samoubistvo, je pre poziva pokušavao da reanimira devojku, kao i dok je čekao da lekari stignu, ali bezuspešno.

Tehničar pokušao da ga spase

Dolaskom na lice mesta u stan u Cvijićevoj ulici, lekari su zatekli nesrećnu devojku koja je naga ležala na krevetu i nije davala znake života.

- Tročlana ekipa stigla je u stan i odmah su krenuli sa reanimiranjem devojke. Nažalost, bezuspešno, nije davala znake života. Tada je doktor iz ekipe konstatovao njenu smrt. Dok je on izgovarao vreme, tehničar se okrenuo. Sve se dešavalo u sekundi. Mladić, koji je stajao u stanu dok su lekari pokušavali da spasu devojku, približio se prozoru, a tehničar je instiktivno krenuo ka njemu. Međutim, mladić je u deliću sekunde skočio sa prozora iz stana koji se nalazi na 9. spratu, ne dajući nikakvu šansu lekarima da ga uhvate i spasu - otkriva sagovornik "Blica".

Prema njegovim rečima devojka i mladić su u trenutku njene smrti imali intimni odnos.

Kako saznajemo, lekari su napustili stan i odmah potrčali niz stepenice na pločnik ispred zgrade, ali M. M. (30) je poginuo na licu mesta.

Na lice mesta izašla je policija i dežurni tužilac koji su obavili uviđaj.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

