POSLEDNJA OBJAVA KOJA LEDI KRV U ŽILAMA: Mladić iz Cvijićeve postavio fotografiju sa terase, pa skočio sa 8. sprata!

Tragedija u Beogradu dobila je jezivu dimenziju – Miloš M. (30) je nekoliko sati pre samoubistva objavio fotografiju sa terase stana u Cvijićevoj ulici, upravo sa mesta sa kog je skočio.

Mladić Miloš M. (30) izvršio je samoubistvo skokom sa osmog sprata zgrade u Cvijićevoj ulici, a nekoliko sati pre tragedije objavio je fotografiju sa terase na kojoj se kasnije odvila drama.

Na društvenim mrežama masovno se deli njegova poslednja objava – slika sa terase, koja je sada jeziv podsetnik na događaj. U stanu je u tom trenutku bila i devojka M. P. (28), koja je preminula nekoliko sati ranije.

Prema prvim informacijama, par je praznike proveo u stanu koji se izdaje kao „stan na dan“. Sumnja se da su konzumirali alkohol i narkotike. Devojci je pozlilo tokom intimnog odnosa, a lekari Hitne pomoći su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.

Mladić, izbezumljen onim što se dogodilo, izašao je na terasu i skočio. Lekari su pokušali da mu pomognu, ali nisu uspeli – konstatovana je smrt.

Po nalogu dežurnog tužioca tela su poslata na obdukciju, a istraga će utvrditi sve okolnosti tragedije, kao i prirodu odnosa između preminulih.

Napomena o podršci

Za osobe koje razmišljaju o samoubistvu ili se suočavaju sa krizom, dostupan je SOS telefon 0800/309-309 (opcija 1), koji radi 24 sata i na koji se javljaju stručnjaci Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata dnevno bez zakazivanja, dok Centar za mentalno zdravlje radi od 9 do 18 časova.

Autor: Dalibor Stankov