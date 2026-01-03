DRAMA U RAKOVICI: Vozač pao 50 metara u ponor – vatrogasci ga izvukli živog iz olupine!

Neverovatna drama večeras u beogradskom naselju Rakovica – automobil se nakon sudara survao u provaliju duboku 50 metara, ali vozač (43) je čudom preživeo i živ izvučen iz smrskanog metala.

Prava drama odigrala se večeras u Rakovici, kada je vozač (43) nakon sudara sa dva vozila probio zaštitnu ogradu i survao se u provaliju duboku preko 50 metara – visinu koja odgovara zgradi od 15 spratova.

Iako su okupljeni građani bili uvereni da nema šanse da je iko preživeo toliki pad, usledio je šok – vozač je davao znake života!

Jeziv karambol

Prema prvim informacijama, vozač je najpre silovito udario u dva parkirana automobila, a zatim bez kočenja poleteo u ambis. „Čuo se jak udarac, a onda tišina. Nismo smeli ni da pogledamo dole“, rekli su uznemireni svedoci.

Vatrogasci u akciji

Vatrogasci-spasioci koji su stigli na teren suočili su se sa gotovo nemogućim zadatkom. Spuštali su se u mračni ponor i specijalnim alatima sekli lim smrskanog vozila. Nakon nadljudske borbe uspeli su da izvuku povređenog na sigurno.

Vozač je hitno prebačen u Urgentni centar, gde lekari vrše analize. Povrede su teške, ali informacija da je čovek preživeo pad od 50 metara odjeknula je Beogradom.

Policijska istraga

Policija trenutno utvrđuje da li je uzrok nesreće zdravstveni problem vozača, tehnički kvar ili neprilagođena brzina. Na licu mesta su i dalje dežurne ekipe, a uništena vozila svedoče o jačini udara koji je mogao biti koban.

Autor: Dalibor Stankov