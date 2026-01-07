AKTUELNO

OVO JE MLADIĆ (18) KOJI JE UBIJEN NA BOŽIĆ: U kafani proslavljao praznik, ubica mu ZARIO NOŽ U VRAT i pobegao!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Foto/Društvene mreže ||

Ubistvu je, prema rečima očevidaca, prethodila svađa. Mladić je preminuo u vozilu Hitne pomoći, na putu do bolnice.

N.G. (18) ubijen je rano jutros u ugostiteljskom objektu u Tovariševu kod Bačke Palanke, a policija traga za napadačem.

Kako smo pisali, N.G. star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Po rečima očevidaca, svemu je prethodila svađa

Kako prenosi Blic osumnjičeni za ubistvo je i dalje na slobodi, a u Tovariševu je opsadno stanje.

Očevici su ispričali da se "sve odigralo u nekoliko trenutaka", a prema njihovim rečima muzika je stala i videli su mladića kako se drži za vrat.

Ubistvo u Tovariševu se dogodilo u kafiću, a fotografiju pogledajte u odvojenoj vesti.

"Ako imate informacije, odmah zovite policiju"

U policijsku stanicu u Tovariševu dolazi veliki broj svedoka, a izvor upućen u istragu, apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o ubici da što pre prijavi policiji.

- Ukoliko građani imaju bilo kakve informacije o osumnjičenom za zločin neka se što pre jave policiji. U istragu su uključeni su i policajci koji nisu na dužnosti kako bi što pre ispitali svedoke - kaže izvor.

OPSADNO STANJE U TOVARIŠEVU Policija traga za ubicom koji je krvnički nožem ubadao tinejdžera u VRAT!

Autor: Jovana Nerić

