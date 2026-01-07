AKTUELNO

POLICIJA OBJAVILA SNIMAK! Krvava noć u kafani u Tovariševu: Jedan ubio mladića (18), otkriven i pomagač, inspektori otkrili gde je bacio oružje (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije ||

Intenzivnim operativnim radom, policija je identifikovala i pronašla osumnjičene.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N. M. (30), sa područja Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo.

Zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, uhapšen je M. K. (46) iz Bačke Palanke.


Sumnja se da je, N. M. noćas, u jednom ugostiteljskom objektu u Tovariševu, usmrtio nožem osamnaestogodišnjeg meštanina.

Takođe, sumnja se da ga je sa lica mesta odvezao M. K. u čijem je automobilu policija pronašla nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivične prijave, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: D.Bošković

