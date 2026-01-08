AKTUELNO

Hronika

Brat (14) krvnika sa Zvezdare spasio život pobegavši iz kuće strave: Svi mislili da je saučesnik, a onda usledio šok obrt

Izvor: Informer.rs, Foto: Informer.rs ||

Dušan P. (16) upucao je sinoć u porodičnoj kući babu i dedu, a onda pokušao da izvrši samoubistvo. Njegov brat S.P. (14) pobegao je iz kuće užasa boreći se za život.

U trenutku pucnjave tu je bio i S. P. (14), brat od maloletnog Dušana koji je pucao u baku i deku, pa pokušao da se ubije.

Кada je video šta je Dušan uradio on je pobegao iz stana.

Кomšije su zato policiji rekle da je sa Dušanom bio saučesnik, međutim utvrđeno je da to nije tačno već da je reč o Dušanovom bratu.

Posle razgovora sa policijom i radnicima Centra za socijalni rad, on je zbrinut kod strica.

Podsetimo, prema rečima ranjene babe, unuk je nakon rasprave pucao prvo dedi u glavu, a onda njoj u ruku, da bi potom ispalio metak sebi u glavu.

Autor: A.A.

#Brat

#Dečak

#Ubistvo

#Zvezdara

