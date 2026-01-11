JEZIV UDES NA VOŽDOVCU: Tinejdžer (19) se zakucao u banderu! I njegova devojka završila u bolnici

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su četiri osobe lakše povređene, rečeno je danas iz službe Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 28 minuta nakon ponoći, na uglu ulica Vitanovačke i Vojvode Stepe, prilikom udarca automobila u banderu lakše su povređeni mladić (19) i devojka (25), koji su sa lakšim povredama prevezeni u Urgentni centar, dok su dve osobe povređene u još dve saobraćajne nezgode zbrinute na licu mesta.

Tokom noći Hitna pomoć imala je ukupno 124 intervencije, od kojih je 19 bilo na javnom mestu.

Na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog padova, a pacijenti su sa ortopedskim povredama prevoženi u dežurne zdravstvene ustanove.

Pacijenti su zvali i zbog problema sa disanjem i visokim krvnim pritiskom, kao i zbog hroničnih bolesti.

Autor: S.M.