BRUTALNO IZBODENA U ULAZU ZGRADE! Evo u kakvom je stanju žena koju je Tihomir napao pred unukom na Novom Beogradu - Slučaj podigao celu Srbiju na noge

Žena (68) koja je teško povređena 27. decembra na Novom Beogradu kada ju je, kako se sumnja, Tihomir Krstić (46) brutalno izbo nožem u ulazu stambene zgrade u kojoj živi, puštena je iz bolnice na kućno lečenje.

Tihomir Krstić (46), brutalno je izbo nožem ženu u ulazu zgrade u kojoj ona živi na Novom Beogradu, pred njenim unukom, kada se vraćala kući, a napad su zabeležile sigurnosne kamere.

Kako nezvanično saznajemo, žena je u teškom stanju primljena u Urgentni centar na odeljenje šok A, gde su se lekari borili za njen život. Ona je, na sreću, spašena i kada joj je zdravstveno stanje stabilizovano otpuštena je na kućno lečenje.

Podsetimo, Tihomir Krstić uhapšen je 28. decembra u stanu u Rakovici u kojem se krio nakon izvršenja krivičnog dela.

Krcat dosije osumnjičenog

Tihomir je odranije poznat policiji, nedavno je izašao iz zatvora i doselio se u Rakovicu. Kako smo pisali, Tihomir Krstić je izašao iz KPZ "Zabela" pre dva meseca.

Nekoliko dana pre ovog strašnog zločina opljačkao je pekaru u blizini stana u kojem je živeo.

- On je ušao u pekaru, sačekao da se radnica okrene i u trenutku njene nepažnje ukrao pazar iz pekare - ekao je tada dobro obavešten izvor za medije.

Uznemirujući detalj na snimku sa nadzorne kamere

Snimak sa nadzorne kamere koji prikazuje kako Tihomir zadaje više uboda nožem nesrećnoj starici prikazuje i jedan još jeziviji detalj o kom su govorile i komšije povređene bake.

Kako se vidi, on uz osmeh na licu i glumeći ljubaznost, ulazi u zgradu odmah iza starije žene i njenog unuka, a zatim joj nekoliko sekundi kasnije zabija nož u telo.

- Najstrašnije je to što se sve vreme psihopatski smejao, kao da mu nije bio cilj da učini nešto ovako. Glumio je normalnog čoveka, a u ruci je sve vreme držao nož. Smejao se ženi ljubazno dok je čekao pogodan momenat da joj zarije nož u leđa - rekao je tada jedan od stanara zgrade na Novom Beogradu.

Prema rečima komšija, zgrada se inače zaključava i može se ući samo uz ključ ili ako vam neko otvori. Na snimku se vidi kako napadač ulazi odmah za ženom i detetom, verovatno nakon što ga je ona, ne sluteći ništa, pozdravila kao što se uobičajeno pozdravljaju komšije na ulazu.

- Verovatno mu je rekla "dobar dan", a on joj je uzvratio sa osmehom, što je još jezivije. Drži nož i ponaša se kao da je najnormalnija stvar na svetu - pričala je uznemirena komšinica.

Živeo u štek stanu sa devojkom

Prema nezvaničnim saznanjima medija, napadač je u stanu u kom je uhapšen živeo sa svojom devojkom, koja je, navodno, iznajmila stan malo pre njegovog izlaska iz zatvora.

Nakon što je izašao iz zatvora, doselio se u taj, a komšije kažu da je bio čudan i uvek se se nekako skrivao od ljudi.

- Spuštao je glavu i uvek je nosio neku kapu ili kačket - govorili su stanari zgrade u kojoj se skrivao napadač.

Komšije navode da je jedna starija baka nedavno prijavila da je neko pokušao da joj otvori vrata.

Pripadnici policije su iz stana u kome je sa devojkom živeo Tihomir, izneli sve dokaze.

Uhapšen na autobuskoj stanici, pa rekao: "Ja sam narkoman"

Policija je osumnjičenom Tihomiru stavila lisice na ruke u Rakovici u Ulici pilota Mihajla Petrovića.

- Kad je uhvaćen na autobuskoj stanici, kada ga je policajac pitao: "Šta uradi to čoveče", osumnjičeni je odgovorio: "Ja sam narkoman i HIV pozitivan" - tvrdio je očevidac koji se našao na autobuskoj stanici kada je policija uhapsila napadača sa Novog Beograda.

Autor: Iva Besarabić