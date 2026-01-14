ZATVORIO DEVOJKU U STAN, PA JE SEKAO NOŽEM I ZLOSTAVLJAO! Horor u Beogradu, poznanik je mučio satima: Žrtva ima JEZIVE POVREDE po licu i telu

Policija i tužilaštvo rade na rasvetljavanju slučaja nasilja u Beogradu, nakon što je devojka prijavila da ju je poznanik zatvorio u stan i fizički zlostavljao.
Nezvanično, nasilje se dogodilo u jednom stanu u Beogradu u petak, 9. januara.
Prema nezvaničnim informacijama, devojka je uspela da pozove policiju i prijavi da je ceo dan bila zaključana u prostoriji.
U izjavi je navela da ju je muškarac više puta udarao nogama u predelu glave, kao i da joj je biber-sprej raspršio direktno u lice.
Takođe je prijavila da joj je pretio smrću držeći nož, kao i da je tokom nasilja zadobila posekotine.
Lekarskim pregledom utvrđeno je da žrtva ima više povreda po telu i licu, uključujući i rane nanete hladnim oružjem, što je potvrđeno i policijskim uviđajem.
O slučaju je obavešteno nadležno javno tužilaštvo, a policija prikuplja dokaze i sprovodi dalju istragu.
Autor: A.A.