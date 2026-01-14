AKTUELNO

Hronika

PUCNJAVA U PEKARI KOD ODŽAKA! Muškarac teško ranio vlasnika lokala, sanitetom Hitne pomoći prevezen u bolnicu!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Sumnja se da je motiv ove pucnjave neraščišćeni odnosi između dvojice muškaraca, ali to će utvrditi dalja istraga.

U jednoj pekari u selu Ratkovo kod Odžaka došlo je do pucnjave u kojoj je navodno, povređen vlasnik lokala, piše Kurir.

Pucnjava se dogodila danas oko 13 časova navodno, nakon svađe između vlasnika pekare i jednog muškarca. Vlasnik pekare zadobio je teške telesne povrede i on je sanitetom Hitne pomoći transportovan u Klinički centar Novi Sad. Osumnjičeni muškarac je nakon pucnjave lišen slobode i njemu je doređeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu.

Autor: Jovana Nerić

#Istraga

#Odžaci

#Pekara

#Pucnjava

