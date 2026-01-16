HOROR SCENE! POGLEDAJTE PRVE SNIMKE SA MESTA NESREĆE NA 'MILOŠU VELIKOM': Teško je prebrojati uništene automobile, četiri osobe povređene (VIDEO+FOTO)

Jeziva saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 8 časova na autoputu "Miloš Veliki" kada je došlo do lančanog sudara u kome je učestvovalo više od osam vozila, a četiri osobe zatražile su medicinsku pomoć! Snimak sa lica mesta jezivo izgleda i nemoguće je izbrojati koliko vozila je slupano.

između dva slupana automobila, dok je jedno vozilo završilo u potpunosti ispod kamiona. Ljudi prolaze okolo, a na licu mesta su ekipe Hitne pomoći koje zbrinjavaju povređene.

U jednom momentu može se čuti i kako zabrinuto pitaju čiji je auto, dok se na snimku vidi vozilo marke "mercedes" sa registarskim oznakama Ub, kako je sa strane udarilo u isti kamion ispod kog se nalazi "audi".

Za sada nema zvaničnih podataka o stepenu povreda učesnika sudara, niti o tačnom broju vozila koja su učestvovala u lančanom udesu. Saobraćajna policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode.

Pretpostavlja se da su na nastanak sudara mogli da utiču smanjena vidljivost i gust saobraćaj, ali će tačni uzroci biti poznati tek nakon završetka istrage.

Saobraćaj na ovoj deonici u potpunosti je obustavljen i preusmerava se na petlju Lučani.

Autor: A.A.