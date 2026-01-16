AKTUELNO

Filmska potera u Novom Sadu: Ukrao dostavno vozilo, bežao policiji pa povredio službeno lice

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. A. (1982) zbog sumnje da je počinio krivična dela teška krađa i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Iskoristio nepažnju i ukrao vozilo

Drama je počela na Detelinari, kada je osumnjičeni iskoristio trenutak nepažnje i ukrao dostavno vozilo koje je bilo ostavljeno sa ključem u kontakt bravi. Odmah nakon prijave, policija je krenula u poteru za kradljivcem.

Potera, sudari i povreda policajca

Osumnjičeni je pokušao da pobegne policijskim patrolama, prvo ukradenim automobilom, a zatim je napustio vozilo i nastavio bekstvo pešice. Tokom ove rizične intervencije:

Povređen je policajac: Jedan službenik zadobio je lake telesne povrede.

Oštećeno više vozila: Tokom bezglavog bekstva, A. A. je udario u nekoliko parkiranih automobila i načinio materijalnu štetu.

Uhapšen pod dejstvom alkohola i narkotika

Policija je uspela da savlada osumnjičenog na uglu Rumenačke i Kornelija Stankovića. Naknadnim testiranjem utvrđeno je da je kradljivac upravljao vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Pored krivičnih prijava, protiv njega će biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave zbog ugrožavanja saobraćaja. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

