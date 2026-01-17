Nemac umislio da je Šumaher, pa divljao po srpskim putevima: Nećete verovati kojom brzinom je vozio (VIDEO)

Vozač automobila "bmw" nemačkih tablica zaustavljen je danas oko podneva na auto-putu Ruma Šabac, nakon što je radar zabeležio neverovatnih 238,9 kilometara na čas na deonici gde je ograničenje 130.

Državljanin Nemačke je odmah isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Podsetimo, pre tri dana policija u Inđiji zaustavila je Z. M. (44) koji se vozilom marke "audi" kretao brzinom od 189,2 kilometara na čas na državnom putu Novi Sad - Inđija gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Od početka ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili su više od 1.500 prekršaja, od čega 10 prekršaja nasilničke vožnje i još 52 druga teža prekršaja.

Autor: S.M.