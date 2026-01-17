AKTUELNO

Hronika

Nemac umislio da je Šumaher, pa divljao po srpskim putevima: Nećete verovati kojom brzinom je vozio (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: MUP Srbije ||

Vozač automobila "bmw" nemačkih tablica zaustavljen je danas oko podneva na auto-putu Ruma Šabac, nakon što je radar zabeležio neverovatnih 238,9 kilometara na čas na deonici gde je ograničenje 130.

Državljanin Nemačke je odmah isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Podsetimo, pre tri dana policija u Inđiji zaustavila je Z. M. (44) koji se vozilom marke "audi" kretao brzinom od 189,2 kilometara na čas na državnom putu Novi Sad - Inđija gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Od početka ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili su više od 1.500 prekršaja, od čega 10 prekršaja nasilničke vožnje i još 52 druga teža prekršaja.

Autor: S.M.

#Mihael Šumaher

#Nemac

#Srbija

#brzina

#putevi

POVEZANE VESTI

Hronika

Nemački državljanin DIVLJAO BMW-om 238 NA SAT PO AUTO-PUTU U SURČINU: U automobilu bila i beba! (VIDEO)

Hronika

PORŠEOM DIVLJAO KROZ SURČIN: Vozio 100 kilometara na sat IZNAD OGRANIČENJA

Hronika

MLADIĆ (23) DIVLJAO KAO NA TRCI - BMW IŠAO PREKO 208 KM/H GDE JE OGRANIČENJE 80! Snimak vožnja kod Valjeva budi jezu

Hronika

VOZIO 130 NA SAT I BEZ VOZAČKE DOZVOLE, PORED NJEGA BILA ŽENA S BEBOM: Saobraćajci u Rumi zaustavili vozača (28), momentalno isključen iz saobraćaja

Beograd

DIVLJAO U BMW-U KROZ RAKOVICU 117 KM NA SAT Pogledajte kako presretač zaustavlja bezobzirnog vozača (VIDEO)

Hronika

DIVLJAO BMW-om 232 NA SAT PO KOVINU! Vozač zaustavljen zbog nasilničke vožnje