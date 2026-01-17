AKTUELNO

Hronika

JEZIVO! Tinejdžer (16) hteo da ubije Alibegovog druga: Isplivali stravične detalji sačekuše u restoranu na Novom Beogradu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Društvene mreže/Privatna arhiva ||

Beogradska policija stavila je tačku na jedan od najšokantnijih napada koji se dogodio u srcu Novog Beograda!

Kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, uhapšen je osumnjičeni za pokušaj teškog ubistva u restoranu "Durmitor" , a javnost je zanemela pred saznanjem da je reč o maloletnom licu koje ima svega 16 godina!

Tinejdžer sa kapuljačom i surova sačekuša

Ono što ovaj slučaj čini posebno jezivim jeste neverovatna hladnokrvnost koju je pokazao ovaj šesnaestogodišnjak. Tog 6. decembra, on je ušao u pun restoran, šetao među gostima, a onda stao iza leđa N. K. (30), prijatelja Nenada Alajbegovića Alibega.

Scena kao iz najmračnijih akcionih filmova: 45 sekundi jezive tišine: Toliko je tinejdžer stajao tik iza leđa žrtvi, pretvarajući se da gleda u telefon.

Oči u oči sa napadačem: Kada se N. K. okrenuo, usledio je horor, mladić je potegao oružje i počeo da puca.

8 metaka u stomak: Žrtva je pogođena višestruko, a napadač je nastavio da puca čak i dok je ranjeni čovek ležao na podu!

Foto: Pink.rs

Alibeg pobegao, drug mu ostao u lokvi krvi

Dok je nekadašnji vođa "Zabranjenih" uspeo da pobegne uz stepenice i spase živu glavu, njegov drug je preživeo pravi pakao. Podataka o motivu da dete od 16 godina povuče obarač i ispali smrtonosni niz metaka u punom restoranu i dalje nema, ali ministar Dačić poručuje da država neće tolerisati ovakvo nasilje.

"Policija je reagovala brzo i efikasno. Podsetiću da je policija u kratkom roku identifikovala izvršioca, podnela prijave i uhapsila saučesnike. Bezbednost građana nema alternativu i nijedno krivično delo neće ostati nerazjašnjeno!", kategoričan je Dačić.

Šta sledi za maloletnog pucača?

Iako se radi o licu koje još uvek nije punoletno, brutalnost kojom je zločin izvršen zahteva najozbiljniju reakciju nadležnih organa. Intenzivan operativni rad je i dalje u toku kako bi se utvrdilo ko stoji iza ovog tinejdžera i da li je bio samo "produžena ruka" u obračunu navijačkih grupa.

pročitajte još

Pet osoba poginulo u lavinama: Tragedija u Austriji

Autor: Marija Radić

#Alibeg

#Novi Beograd

#Partizan

#Pucnjava

#Restoran

POVEZANE VESTI

Hronika

JEZIVA TORTURA U BEOGRADU: Poznanik devojku držao kao taoca, brutalno je mučio i sekao nožem po licu!

Hronika

DEČAK (16) POVREĐEN U NAPADU NOŽEM NA NOVOM BEOGRADU: Poznato stanje maloletnika nakon incidenta, policija traga za napadačem

Hronika

UŽAS KOD BEOGRADA! SNIMALI BAHATOG VOZAČA, ON IM KAMIONOM DEMOLIRAO AUTO! Težak incident: Bilo je jezivo gledati, pokušavao je da ih izgura sa kolovoz

Hronika

POLICIJA ISPITUJE PRIJAVLJENO NASILJE: Tinejdžer (16) tvrdi da su mu dvojica vršnjaka gasila cigaretu na vratu i tukla ga!?

Hronika

VRAČARCI SPREMILI ARSENAL ORUŽJA ZA LIKVIDACIJE NAJVIŠIH DRŽAVNIH FUNKCIONERA?! Isplivali novi detalji istrage o zaplenjenom snajperu u garaži na Novo

Hronika

FILMSKA POTERA KOD BEOGRADA! Snimali bahatog vozača, on namerno UDARIO KAMIONOM u njihov automobil! Policija na nogama!