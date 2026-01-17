JEZIVO! Tinejdžer (16) hteo da ubije Alibegovog druga: Isplivali stravične detalji sačekuše u restoranu na Novom Beogradu

Beogradska policija stavila je tačku na jedan od najšokantnijih napada koji se dogodio u srcu Novog Beograda!

Kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, uhapšen je osumnjičeni za pokušaj teškog ubistva u restoranu "Durmitor" , a javnost je zanemela pred saznanjem da je reč o maloletnom licu koje ima svega 16 godina!

Tinejdžer sa kapuljačom i surova sačekuša

Ono što ovaj slučaj čini posebno jezivim jeste neverovatna hladnokrvnost koju je pokazao ovaj šesnaestogodišnjak. Tog 6. decembra, on je ušao u pun restoran, šetao među gostima, a onda stao iza leđa N. K. (30), prijatelja Nenada Alajbegovića Alibega.

Scena kao iz najmračnijih akcionih filmova: 45 sekundi jezive tišine: Toliko je tinejdžer stajao tik iza leđa žrtvi, pretvarajući se da gleda u telefon.

Oči u oči sa napadačem: Kada se N. K. okrenuo, usledio je horor, mladić je potegao oružje i počeo da puca.

8 metaka u stomak: Žrtva je pogođena višestruko, a napadač je nastavio da puca čak i dok je ranjeni čovek ležao na podu!

Alibeg pobegao, drug mu ostao u lokvi krvi

Dok je nekadašnji vođa "Zabranjenih" uspeo da pobegne uz stepenice i spase živu glavu, njegov drug je preživeo pravi pakao. Podataka o motivu da dete od 16 godina povuče obarač i ispali smrtonosni niz metaka u punom restoranu i dalje nema, ali ministar Dačić poručuje da država neće tolerisati ovakvo nasilje.

"Policija je reagovala brzo i efikasno. Podsetiću da je policija u kratkom roku identifikovala izvršioca, podnela prijave i uhapsila saučesnike. Bezbednost građana nema alternativu i nijedno krivično delo neće ostati nerazjašnjeno!", kategoričan je Dačić.

Šta sledi za maloletnog pucača?

Iako se radi o licu koje još uvek nije punoletno, brutalnost kojom je zločin izvršen zahteva najozbiljniju reakciju nadležnih organa. Intenzivan operativni rad je i dalje u toku kako bi se utvrdilo ko stoji iza ovog tinejdžera i da li je bio samo "produžena ruka" u obračunu navijačkih grupa.

Autor: Marija Radić