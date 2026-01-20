'DA SAM NAIŠAO RANIJE, BIO BI MOŽDA ŽIV' Ispovest heroja s Dorćola koji je pokušao da spase MMA borca: Uhvatio me za jaknu i počeo da me UBADA... (FOTO)

Stefan Marković jeispričao kako je pokušao da spase Stefana Savića dok su ga napadači brutalno izboli na Dorćolu. Juče je jedan od napadača, Vasilije Gačević, uhapšen u Španiji na osnovu međunarodne poternice.

Stefan Marković, koji je na Dorćolu slučajno video kako se dvojica napadača, iživljavaju nad MMA borcem Stefanom Savićem, u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir ranije je opisao kobnu noć i borbu za život. Juče je jedan od napadača, Vasilije Gačević, uhapšen u Španijina osnovu međunarodne poternice, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić

Žao mi je što nisam stigao nekoliko minuta ranije, da je bilo sreće možda bi Stefan danas bio živ!

Ovim rečima ispovest za Kurir započeo je Stefan Marković, mladić koji je u noći između 24. i 25. februara 2024. na beogradskom Dorćolu pokušao da pomogne MMA reprezentativcu Stefanu Saviću (23), koji je te noći brutalno ubijen. Dvojica napadača, Vasilije Gačević (23) i Marko Daničić (23), kobne noći, podsetimo, napali su i nožem 19 puta izboli mladog sportistu, reprezentativca Srbije u MMA i osvajača bronzane medalje na Svetskom prvenstvu, nanevši mu smrtonosne povrede.



- Bio sam u svom lokalu i krenuo kući. Pošto sam bio motorom, drug me je povezao automobilom. Prošli smo pored noćnog kluba i skrenuli u Dunavsku kada sam iz kola video momka kako leži. Bilo mi je jasno da mu je potrebna pomoć i da nije dobro. Uspeo sam drugu samo da kažem da zaustavi kola i bez puno razmišljanja sam istrčao da mu pomognem. Video sam dvojicu koja mu nanose povrede, verovao sam da mogu da mu pomognem i zbog toga sam odmah potrčao ka napadačima, da ih sklonim od momka kom je bilo loše - pričao za Kurir Stefan Marković.

Mladog sportistu koji je krvav i u teškom stanju ležao na zemlji, nije poznavao, čak ga nikada ranije nije ni video. Ipak, pritrčao je bez razmišljanja jednom od napadača i odgurnuo ga, ali je napadač tada potegao nož i na Markovića i triput ga ubo u nogu, stomak i grudi!

- Uhvatio me je za jaknu i počeo da me ubada. Nekako sam uspeo da strgnem jaknu, ali već sam bio teško povređen - otkrio je šta se dogodilo kobne večeri na Dorćolu.

Stefan Marković je za mene divan i veliki čovek!

Nenad Savić, otac ubijenog Stefana, rekao je ranije za Kurir da je njegov sin bio student četvrte godine Ekonomskog fakulteta, skroman mladić i dobar sportista, koji se odavno, još kada se priključio MMA reprezentaciji, zarekao da nikada neće na ulici da primenjuje borilačke veštine i kalja grb reprezentacije. Nenad je, prema nezvaničnim informacijama, tokom istage ispričao da zna da je u maju 2021. njegov sin imao fizički sukob s više mladića, među kojima su i okrivljeni, jer je pokušavao da pomogne drugu kog su maltretirali. Posle saslušanja u tužilaštvu, Nenad se javno zahvalio Stefanu Markoviću koji je pokušao da pomogne njegovom sinu.

- On je pokušao da spase život mom sinu koji je za njega bio potpuni neznanac. To je za mene jedan divan i veliki čovek. Njemu su odstranjeni slezina i plućno krilo, bio je u jako kritičnom stanju - ispričao je ranije za Kurir otac ubijenog reprezentativca koji je otkrio i da je te noći i on ubijen i da svakoga dana misli da će "srce da mu stane zbog tuge za sinom".

Teško povređenog Markovića je drug, iz čijeg je automobila istrčao da pomogne Saviću, odvezao do Urgentnog centra. Lekari su se borili i za njegov život, istog jutra je imao operaciju i u bolničkoj sobi je proveo 19 dana.

- Istog jutra, oko četiri sata sam operisan. Operacija je dugo trajala. Moram da kažem da su doktori na Urgentnom i Kliničkom centru pravi heroji, oni svakoga dana spasavaju živote, a da toga nismo ni svesni dok se i sami ne nađemo u ovakvoj situaciji. Njima dugujem veliku zahvalnost što sam pre svega živ, a potom što gotovo da mogu da funkcionišem kao pre te noći - dodao je Marković.

Sekunde u pitanju

Iako se fizički u potpunosti oporavio,nije mogao da prestane da razmišlja o imenjaku Stefanu i zbog čega sudbina nije bila takva da naiđe samo nekoliko trenutaka ranije.

- Ne prestajem da mislim o tome da su sekunde bile u pitanju. Da sam naišao samo malo ranije, možda bih uspeo da mu pomognem, možda bi Stefan bio povređen, ali živ - dodao je tada Marković, mladić kolji je hrabro pokušao da pomogne nepoznatom mladiću na ulici.

Na pitanje da li je u međuvremenu upoznao porodicu ubijenog Savića, kaže da se susreo s njima i da je reč o divnim ljudima.

- Stefanovi roditelji su divni ljudi, njima je najgore - zaključuje Stefan Marković.

Inače, on je kao svedok-oštećeni saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje vodi istragu protiv Vasilija Gačevića i Marka Daničića. Kako saznajemo, Marković je u tužilaštvu detaljno opisao šta se dogodilo kobne noći.

