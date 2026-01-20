AKTUELNO

VELIKO PRIZNANJE ZA PUKOVNIKA IVANA RISTIĆA: Nezavisni sindikat policije uputio iskrene čestitke novom komandantu JZO!

Izvor: Pink.rs, Foto: nsp-policija.org.rs ||

Nezavisni sindikat policije oglasio se povodom imenovanja pukovnika policije Ivana Ristića na jednu od najodgovornijih funkcija u sistemu MUP-a. Sindikat je uputio srdačne čestitke novom komandantu Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), ističući da je ovo imenovanje prava potvrda vrhunske stručnosti i decenijskog rada u službi bezbednosti.

Kako navode iz sindikata, Ristićev profesionalni integritet i bogato iskustvo garant su daljeg jačanja bezbednosnog sistema Srbije.

Potvrda profesionalizma i vrhunske karijere

Pukovnik Ristić iza sebe ima karijeru dugu više od dve decenije. Počeo je 2000. godine, a ključne korake napravio je u eliti – Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ). Kroz godine je prošao sve nivoe, od operativca do rukovodioca, dokazavši se u najsloženijim zadacima.

U Nezavisnom sindikatu policije veruju da će Ristić opravdati ukazano poverenje:

Imenovanje pukovnika Ristića predstavlja potvrdu njegove stručnosti, profesionalnog integriteta i dugogodišnjeg predanog rada. Verujemo da će i na novoj dužnosti nastaviti da odgovorno rukovodi jedinicom, doprinoseći očuvanju ugleda policijske službe - navodi se u saopštenju.

Iskustvo kakvo se retko sreće

Biografija novog komandanta JZO uključuje rukovođenje Policijskom upravom u Pirotu, rad na poziciji pomoćnika direktora policije, ali i brojne specijalističke obuke sa najjačim svetskim službama poput francuskog GIGN-a i američkog Secret Service-a.

Predsedavajući Predsedništva NSP, Goran Lazić, poželeo je pukovniku Ristiću mnogo uspeha, zdravlja i snage na novoj, izazovnoj funkciji, uz uverenje da će njegovo znanje doneti nove rezultate u radu JZO.

Autor: Dalibor Stankov

