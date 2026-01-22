AKTUELNO

U SMEDEREVU UHAPŠEN OTAC IZ PAKLA: Zlostavljao svoje troje maloletne dece!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Smederevu, uhapsili su Š. M. (39) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

- Sumnja se da je Š. M. primoravao svoje troje dece na prosjačenje, tako što ih je raspoređivao po raznim lokacijama u gradu i ostavljao ih da prose, dok je on sedeo u parkiranom automobilu, povremeno ih obilazio i uzimao od njih novac koji su im građani davali - saopšteno je danas iz Policijske uprave Smederevo.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden nadležnom tužiocu, dok su decu preuzeli radnici Centra za socijalni rad u Smederevu.

ZAPALIO SE KAMION U OVČARSKO-KABLARSKOJ KLISURI Vozač teretnjaka na vreme izašao iz kabine

