POGLEDAJTE KAKAV ARSENAL JE PRONAĐEN U VELIKOJ AKCIJI POLICIJE! Ručne bombe, puške, pištolji i municija: Oglasio se MUP o hapšenju muškarca (51) sa Palilule

Kako Kurir piše, u velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, danas je u prestonici uhapšen muškarac u čijoj je kući pronađen arsenal oružja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su D. Č. (51) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je pretresom stana koje osumnjičeni koristi na teritoriji Palilule, pronašla osam ručnih bombi, malokalibarsku pušku, lovačku pušku, revolver, ručno pravljeni pištolj, cev karabina bez kundaka, kao i oko sto komada municije različitog kalibara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

