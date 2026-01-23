HAOS U ZEMUNSKOJ KLADIONICI: Crnogorac izgubio pare na aparatima, pa izvukao pištolj na radnika!

Zemunska policija uhapsila je državljanina Crne Gore S. M. (40) nakon dramatičnog incidenta koji se dogodio u jednoj sportskoj kladionici.

Nezadovoljan ishodom kocke, on je nasrnuo na radnika i zapretio mu smrću.

Izgubio novac, pa počeo da divlja

Sve je počelo kada je S. M. proveo neko vreme igrajući na aparatima. Nakon što je prokockao sav novac koji je imao, bes je odlučio da iskali na zaposlenom. Prema nezvaničnim informacijama, on je iznenada izvukao pištolj i uperio ga u pravcu mladog radnika N. N. (25), preteći mu pred zgranutim posetiocima.

Brza akcija policije

Mladić je ostao priseban i incident je odmah prijavljen policiji. Pripadnici MUP-a su brzo reagovali i razoružali napadača pre nego što je situacija eskalirala.

S. M. je odmah priveden, a Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odredilo mu je zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku biti saslušan pod sumnjom za krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Autor: Dalibor Stankov