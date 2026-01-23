ISTORIJSKI UDAR NA PODZEMLJE: VJT Beograd zaplenio 2,7 tona droge i imovinu vrednu milione!

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu objavilo je godišnji izveštaj za 2025. godinu koji pokazuje brutalnu efikasnost u borbi protiv kriminala.

U saradnji sa MUP-om i BIA, postignuti su istorijski rezultati: zaplenjeno je više od 2,7 tona narkotika, dok je vrednost privremeno oduzete imovine od kriminalaca premašila desetine miliona evra!

Beograd očišćen od droge: Zaplenjen kokain, heroin i tone kanabisa

Statistika zaplena je frapantna i pokazuje da država ne prašta trgovcima smrću. Tokom prethodne godine procesuirano je 367 osoba zbog droge, a zaplenjeno je:

Kanabis: 2.505,5 kilograma

Kokain: 85 kilograma

Heroin: 12 kilograma

Amfetamin: 30 kilograma i 66 litara

Ekstazi (MDMA): 11 kilograma

Nema nerešenih ubistava: Udarena rampa najtežim zločinima



Tužilaštvo je pokazalo da u Beogradu više nema mesta za "nerešene slučajeve". Tokom 2025. godine:

Procesuirano je 42 osobe zbog teškog ubistva i 28 zbog običnog ubistva.

Istrage su vođene protiv 21 otmičara i 22 silovatelja.

Podignuto je ukupno 488 optužnica protiv 671 okrivljenog.

Udari na korupciju i "pranje" para

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije zadalo je ozbiljan udarac finansijskom kriminalu. Vođene su 43 istrage protiv 269 osoba, od kojih je čak 148 osumnjičeno za pranje novca. Tužilaštvo je oduzelo luksuzne nekretnine i novac vredan desetine miliona evra, šaljući jasnu poruku da se kriminal ne isplati.

Alarmantni podaci o maloletnicima i internet kriminalu

Izveštaj otkriva i tamnu stranu društva – protiv maloletnika je podneto čak 792 krivične prijave. Šokantno je da su prijave podnete protiv desetoro maloletnika zbog teškog ubistva (uključujući pokušaje) i troje zbog pokušaja ubistva.

U oblasti visokotehnološkog kriminala (VTK) zavedeno je rekordnih 7.588 predmeta. Najviše prijava podneto je zbog ugrožavanja sigurnosti na internetu (179), proganjanja (71) i dečije pornografije (43).

Gvozdena pesnica za napade na policiju i nasilje na utakmicama

Država nije imala milosti ni prema onima koji napadaju službena lica ili divljaju na stadionima. Izrečene su višegodišnje kazne zatvora za napade na policajce, dok je zbog nasilja na sportskim priredbama procesuirano 99 osoba.

