NOVI DETALJI DRAME U PAZARU: Više od 1.000 kvadrata u plamenu, 46 vatrogasaca brani TOPLANU od vatrene stihije!

Borba sa vatrenom stihijom u Novom Pazaru ne prestaje!

Prema najnovijim informacijama sa terena, požar koji je izbio noćas oko 01:45 u krugu kompanije "Ema Tex" zahvatio je površinu veću od 1.000 kvadratnih metara.

Foto: Tanjug/Aleksandar Nićiforović

Situacija je izuzetno opasna jer se u magacinima nalazi lako zapaljiv repromaterijal koji stvara enormno visoku temperaturu. Na terenu je trenutno 46 vatrogasaca-spasilaca koji ulažu nadljudske napore da lokalizuju požar.

Uz 29 pripadnika jedinice iz Novog Pazara, na licu mesta su i pojačanja iz Kraljeva, Čačka, Ivanjice i Raške...

Foto: Tanjug/Aleksandar Nićiforović

KLJUČNA BITKA KOD GRADSKE TOPLANE

Vatrogasci trenutno vode odlučujuću bitku da preseku vatru i spreče njeno širenje ka gradskoj toplani, koja se nalazi u neposrednoj blizini. Za sada uspevaju da zadrže vatreni zid, ali zapaljiv materijal ozbiljno otežava posao.

Foto: Tanjug/Aleksandar Nićiforović

APEL GRAĐANIMA

Zbog ogromne količine dima koji je prekrio ovaj deo grada, građanima se savetuje da izbegavaju industrijsku zonu. Na licu mesta dežuraju ekipe Hitne pomoći, a prema prvim izveštajima, povređenih nema.

Autor: Dalibor Stankov

