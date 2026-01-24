NOVI DETALJI DRAME U PAZARU: Više od 1.000 kvadrata u plamenu, 46 vatrogasaca brani TOPLANU od vatrene stihije!

Borba sa vatrenom stihijom u Novom Pazaru ne prestaje!

Prema najnovijim informacijama sa terena, požar koji je izbio noćas oko 01:45 u krugu kompanije "Ema Tex" zahvatio je površinu veću od 1.000 kvadratnih metara.

Situacija je izuzetno opasna jer se u magacinima nalazi lako zapaljiv repromaterijal koji stvara enormno visoku temperaturu. Na terenu je trenutno 46 vatrogasaca-spasilaca koji ulažu nadljudske napore da lokalizuju požar.

Uz 29 pripadnika jedinice iz Novog Pazara, na licu mesta su i pojačanja iz Kraljeva, Čačka, Ivanjice i Raške...

KLJUČNA BITKA KOD GRADSKE TOPLANE

Vatrogasci trenutno vode odlučujuću bitku da preseku vatru i spreče njeno širenje ka gradskoj toplani, koja se nalazi u neposrednoj blizini. Za sada uspevaju da zadrže vatreni zid, ali zapaljiv materijal ozbiljno otežava posao.

APEL GRAĐANIMA

Zbog ogromne količine dima koji je prekrio ovaj deo grada, građanima se savetuje da izbegavaju industrijsku zonu. Na licu mesta dežuraju ekipe Hitne pomoći, a prema prvim izveštajima, povređenih nema.

Autor: Dalibor Stankov