Uhapšen razbojnik iz Novog Sada: Pretio replikom pištolja radnici u prodavnici i ukrao pazar

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. Ž. (1992) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.

Kako se sumnja, on je, sa fantomkom na glavi ušao u prodavnicu, zapretio radnici replikom pištolja i oduzeo joj novac od pazara. Policija ga je uhvatila neposredno nakon dojave i pronašla deo ukradenog novca i repliku pištolja koju je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

