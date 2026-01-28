AKTUELNO

Hronika

NARAZBOJNIŠTVO NA KARABURMI: Upao u punu kladionicu i pretio nožem, radnik predao sav novac – neverovatna drskost pljačkaša!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na Karaburmi se odigrala prava drama kada je nepoznati muškarac upao u sportsku kladionicu i, ne mareći za to što je lokal bio pun ljudi, uz pretnju nožem oteo sav pazar od radnika.

Drzak upad pred svedocima

Razbojnik je iskoristio trenutak dok je u kladionici bilo gostiju, što ga nije sprečilo u nameri da sprovede svoj plan. Prema informacijama sa terena, on je na veoma drzak način prišao pultu i hladnim oružjem naterao prestravljenog radnika da mu preda sav novac koji se nalazio u kasi.

Vraćao se više puta da proveri plen

Ono što je posebno šokiralo prisutne jeste bezobzirnost napadača. Nakon što je prvi put uzeo novac, on se više puta vraćao do pulta kako bi proverio da li je nešto novca ostalo, ne pokazujući ni trunka straha da će biti uhvaćen.

Razbojnik je bez ikakvog ustručavanja ukrao sav novac i pobegao u nepoznatom pravcu. Policija je obaveštena o incidentu i intenzivno traga za napadačem, a pretpostavlja se da su sigurnosne kamere zabeležile svaki detalj ovog krivičnog dela.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd vesti

#Hronika

#Karaburma

#Policija

#Potraga

#crna hronika beograd

#pljačka kladionice

#pretnja nožem

#razbojništvo

#teška krađa

