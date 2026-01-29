'NEMA ZAŠTIĆENIH' Oglasio se ministar Gašić o istorijskoj zapleni droge kod Kruševca

Ministar odbrane Bratislav Gašić čestitao je pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i svih bezbednosnih službi na izuzetno uspešno sprovedenoj akciji u kojoj je kod Kruševca zaplenjeno više od pet tona droge, ističući da je reč o jednom od najvećih i najznačajnijih uspeha srpske policije u borbi protiv organizovanog kriminala.

"Ova istorijska akcija jasno pokazuje da u Srbiji nema zaštićenih i da svako ko pomisli da može da se sakrije iza partijske knjižice radi činjenja krivičnih dela – neće uspeti. Svako ko se bavi kriminalom biće najstrože kažnjen i procesuiran u skladu sa zakonom. Borba protiv kriminala i korupcije je apsolutni prioritet države i vodi se odlučno, bez kompromisa i bez izuzetaka, kao što je to slučaj u svakoj ozbiljnoj državi", poručio je Gašić.

On je naglasio da uklanjanje više od pet tona droge sa ulica predstavlja direktan udar na organizovane kriminalne grupe i snažnu poruku da su institucije države jake, koordinisane i odlučne da zaštite bezbednost građana.

„Nažalost, pojedinci su požurili da ovu veliku i profesionalno sprovedenu akciju politizuju i pokušaju da na njoj prikupe jeftine političke poene. Takvi napadi polaze od njihove sopstvene pokvarenosti i ogrezlosti u korupciji i kriminalu u vreme dok su bili na vlasti. Umesto toga, odgovorno bi bilo da se čestita i oda priznanje policiji i bezbednosnim službama na jednoj od najvećih akcija u savremenoj istoriji srpske policije“, rekao je Gašić.

Ministar je poručio da će država Srbija nastaviti da odlučno i dosledno vodi borbu protiv kriminala i korupcije, u interesu bezbednosti svih građana i stabilnosti društva.

Autor: Iva Besarabić