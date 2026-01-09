'SRBIJA ĆE UVEK STAJATI UZ VAS!' Ministar Gašić čestitao Dan Republike Srpske: Neraskidive veze i zajednička budućnost

Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić uputio je srdačnu čestitku rukovodstvu i narodu Republike Srpske povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, ističući da su veze između Srbije i Srpske neraskidive.
U svojoj poruci, Gašić je naglasio da ovaj datum predstavlja simbol istorijske borbe za slobodu i očuvanje nacionalnog identiteta.
Dan ponosa i istorijske borbe
Ministar je podsetio na značaj današnjeg praznika za celokupan srpski narod:
"Dan Republike Srpske duboko je utemeljen u istorijskoj borbi srpskog naroda za slobodu, pravo na sopstveno ime, identitet i dostojanstvo. To je dan ponosa, sećanja i obaveze da se čuva ono što je stvarano uz velike žrtve, istrajnost i jedinstvo", naveo je Gašić u čestitki upućenoj u ime Ministarstva odbrane i u svoje lično ime.
Jedinstvo koje prevazilazi granice
Gašić je posebno istakao duhovnu i nacionalnu povezanost, obećavajući nastavak snažne podrške iz Beograda:
Neraskidive veze: Srbija i Srpska su povezane istorijskim sponama koje prevazilaze administrativne granice.
Podrška stabilnosti: Srbija će nastaviti da stoji uz Srpsku, podržavajući njen razvoj i očuvanje njenih nadležnosti i prava.
Budućnost: Izraženo je uverenje da će Republika Srpska, oslonjena na svoje institucije, nastaviti da jača kao faktor stabilnosti.
"Sa željom za mir, jedinstvo i napredak, još jednom vam čestitam Dan Republike Srpske", zaključio je ministar Gašić.
Autor: Dalibor Stankov