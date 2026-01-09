AKTUELNO

Đurić čestitao Dan Republike Srpske: Verujem da će Srpska nastaviti da se razvija i čuva celovitost

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je danas rukovodstvu Republike Srpske i njenim građanima Dan Republike Srpske, izražavajući uverenje da će Srpska u nastaviti da raste i da se razvija, čuvajući svoju celovitost i integritet u okviru Bosne i Hercegovine.

"Upućujem srdačne čestitke i želje za mir građanima, rukovodstvu i društveno-političkim organizacijama povodom 34. rođendana Republike Srpske. Želimo Republici Srpskoj napredak i blagostanje, uz uverenje da ćemo složno i časno graditi još bolje i prosperitetnije dane za naš narod sa obe strane Drine", naveo je Đurić u čestitki.

Dodao je da su niti koje čine pletivo bratskih odnosa Srbije i Srpske čvrsto utkane u dušu srpskog naroda, jer su zasnovane na iskrenom prijateljstvu, dobrosusedstvu i zajedništvu u očuvanju istorije, kulture, jezika i nacionalnog identiteta.

"Duboko verujem da će Republika Srpska svakim sledećim rođendanom nastaviti, osnažena postojanošću, slogom i jedinstvom, da raste i da se razvija, čuvajući svoju celovitost i integritet u okviru Bosne i Hercegovine, i doprinoseći stabilnosti i saradnji na dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Živela Republika Srpska! Živela Republika Srbija! Živeo srpski narod!", naveo je šef srpske diplomatije.

