Nesvakidašnja OSVETA NA NOVOM BEOGRADU: Prvo pretio smrću, a onda uradio nešto NEZAMISLIVO sa oba automobila

Beograđanin N.G. (66) uhapšen je nakon što je, prema navodima optužbe, pretio sugrađanki, zakucao se u njena kola, a potom oba vozila polio benzinom i zapalio.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odredilo je zadržavanje muškarcu N.G. zbog incidenta koji se dogodio 29. januara na Novom Beogradu. On se tereti za dva teška krivična dela: izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje sigurnosti.

Od pretnji telefonom do buktinje

Prema navodima krivične prijave, motiv ovog nasilnog čina su neraščišćeni imovinski odnosi. Drama je počela pretnjama po život koje je N.G. putem telefona uputio oštećenoj Lj.Đ. (48).

Nakon pretnji, osumnjičeni je prešao sa reči na dela:

Svojim automobilom se namerno zakucao u vozilo oštećene.

Potom je oba automobila polio benzinom.

Izazvao je požar u kojem su oba vozila izgorela.

Tokom saslušanja, okrivljeni je iskoristio svoje pravo da se ne izjašnjava o navodima prijave.

Duševna bolest i smanjena uračunljivost

Javni tužilac je odmah naložio psihijatrijsko veštačenje kako bi se utvrdilo stanje svesti osumnjičenog. Veštak psihijatar je u prostorijama tužilaštva pregledao N.G. i konstatovao sledeće:

"Okrivljeni se u vreme izvršenja krivičnog dela nalazio u stanju bitno smanjene uračunljivosti. Zbog duševne bolesti od koje boluje, indikovana je potreba za izricanjem mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi."

Predložen pritvor

Zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na oštećenu, ali i zbog opravdane bojazni da bi mogao ponoviti krivično delo, tužilaštvo je nadležnom sudu podnelo predlog za određivanje pritvora.

Odluka suda o pritvoru i daljem smeštaju okrivljenog u zdravstvenu ustanovu očekuje se u zakonskom roku.

Autor: Marija Radić