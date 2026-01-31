UKRALA IZ FIRME VIŠE OD 1,2 MILIONA EVRA! U Beogradu uhapšena žena (35) - evo kako je izvodila krađe: Saučesnik u bekstvu (FOTO+VIDEO)

Pripadnici MUP, UKP, Odeljenja za borbu protiv korpucije priveli su Sanju D. (36) i Aleksu Ž. (26) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.
Sanja D. je osumnjičena da je sa računa jednog pravnog lica ukrala 149.5 miliona dinara i prebacila ga na tekući račun Alekse Z. koji je podigao novac i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist.
Osumnjičenima je po nalogu OJT u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni na saslušanje zbog teške krađe.
Brzom akcijom Odeljenja za borbu protiv korupcije, osumnjičeni su locirani i lišeni slobode.
Nakon isteka ovog roka, Sanja D. i Aleksa Ž. će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje u tužilaštvo pod sumnjom da su izvršili krivično delo teška krađa.
Istraga će utvrditi da li je u ovom slučaju bilo još pomagača, kao i kako je osumnjičena imala pristup računu oštećene firme.
